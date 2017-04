Así blindan grama de El Campín para recibir a casi 16.000 'believers'

No había pasado una hora desde que finalizó el partido entre Millonarios y Nacional del pasado viernes cuando los arcos y bancos de suplentes fueron retirados del campo. Todo esto forma parte del riguroso protocolo que adelanta el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para proteger el estadio El Campín, pensando en el concierto de Justin Bieber del próximo miércoles.

Un total de 14 funcionarios del IDRD trabajan con el fin de proteger la estructura y especialmente la grama con motivo de la instalación del escenario y de la presencia del público del concierto en El Campín. La cancha mide 105 metros de largo por 68 de ancho.



Podar el césped, fumigarlo con fungicida y fertilizante y colocar 8.200 láminas, de un metro cuadrado cada una, de un piso especial para proteger el césped son algunas de las acciones de este protocolo, que se trabaja aproximadamente 15 días antes de cada evento diferente al fútbol.



“En el 2012 se creó la ley de las artes escénicas, y esta nos obliga a prestar el estadio a este tipo de eventos. Por esto, el IDRD creó un protocolo para preparar el campo, sobre todo para cubrir el campo de juego, porque esta acción significa que la grama deja de hacer un poco la fotosíntesis, por lo que debemos alimentarla para que esté preparada y se recupere rápidamente”, dijo José Alberto Varela, arquitecto encargado de supervisar el mantenimiento de las gramas del IDRD.



Otra de las acciones realizadas fue el acordonamiento de la grama del escenario deportivo, para evitar que el personal de montaje la pise. Además, se cubrió la parte sur del estadio, donde se montó la tarima, y se colocaron unas estibas para que los operarios puedan transitar sin afectar el césped y sus alrededores.



Una de las acciones más importantes para la protección de la grama se efectuó el domingo. Se trata de la instalación de 8.200 metros cuadrados un piso de plástico sobre el césped, para protegerlo de las aproximadamente 16.000 personas que estarán sobre este el próximo miércoles durante la presentación musical.



“Lo llamamos el ‘cubregrama’; tiene unas características de ventilación, altura y estructura. Este piso, que está aprobado por nosotros, es blanco y translúcido, lo que nos permite que haya un poco de fotosíntesis”, aseguró Varela.



Otras 2.200 láminas de cubregrama gris fueron instaladas en la parte externa de la grama, donde el césped es de tipo artificial. El empresario responsable del concierto tiene hasta las 8 de la mañana del jueves para levantar las láminas de cubregrama; luego, el IDRD verificará el estado de esta y, en caso de que haya daños, entrarán en acción las pólizas.



Sin embargo, según el IDRD, desde el 2012 no se han registrado deterioros.

“Este protocolo lo paga el empresario. Es importante resaltar que la reparación del año pasado (que tuvo un costo de mil millones de pesos) no la pagaron los contribuyentes, sino los señores que hicieron eventos desde el 2012”, dijo Varela.



En esa ocasión, lo que se hizo fue levantar la grama por completo para cambiar la tela que divide la tierra de los drenajes, pues estaba sucia, tapada, y el agua no bajaba bien. Luego se puso el mismo césped.



“Como es grama natural, es como la piel: se renueva, es un ser vivo. En el país no hay otra grama como esta, es decir que ya está acostumbrada al clima, a las máquinas y al trajín”, concluyó.

​

RAFAEL JALLER SANTAMARÍA

Redacción EL TIEMPO ZONA