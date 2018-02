Predial residencial subió entre 7,14 y 16,06 por ciento

Si usted es propietario de una casa o apartamento en Bogotá, debe saber que el impuesto predial subió este año entre 7,14 y 16,06 por ciento y si quiere acogerse al descuento del 10 por ciento el plazo para cancelar su obligación vence el 6 de abril.

Si desea acceder al sistema de pago por cuatro cuotas, tiene que recordar que el plazo para inscribirse en la página web de la Secretaría de Hacienda vence el 28 de marzo y, en este caso, no tendrá derecho a descuento por pronto pago. Si se atrasa al cancelar las cuotas, pagará intereses por mora.



La Secretaría de Hacienda de Bogotá tiene en sus bases de datos 1’619.909 predios de uso residencial, de un total de 2,5 millones que incluyen los de uso comercial, financiero, industrial y dotacional, además de los urbanizables no edificados o no urbanizados y los rurales.



En las cuentas de la Secretaría de Hacienda, en promedio, en la ciudad, el gravamen subió 8,8 por ciento, pero en ese porcentaje incluye las propiedades no urbanizables, en donde el tributo bajó en -55,20 %, y los rurales, que también se redujeron, pero en -38,85 %. Según el Distrito, este año bajó el predial para 283.000 predios en diferentes zonas.



La entidad precisó que aunque en algunos casos los avalúos pudieron haberse duplicado, gracias a los topes impuestos por el Concejo, el predial de los predios residenciales no puede subir más del 20 por ciento y el de los no residenciales no puede incrementarse por encima del 25 por ciento.



Como siempre, los porcentajes que se entregan corresponden al promedio y cada contribuyente debe tener en cuenta las características particulares de su propiedad y las modificaciones que haya hecho porque ellas marcan el incremento del avalúo.

La administración, que desde esta semana empezó a enviar a las direcciones registradas las liquidaciones con los pagos sugeridos, espera recaudar este año 3,12 billones de pesos por concepto del impuesto predial.



De acuerdo con los análisis de la Dirección de Impuestos de Bogotá (DIB), las localidades de Usaquén, Suba y Chapinero aportan el 49,6 por ciento del recaudo del tributo, entre otras razones, porque son tres de las zonas con los predios de mayor valor de la capital.



La Secretaría de Hacienda informó que en los últimos cuatro años los ingresos por impuesto predial han subido 876.125 millones de pesos, pues se pasó de 2,13 billones de pesos en el 2014 a 3 billones el año pasado. Es el segundo gravamen más importante para las finanzas de la ciudad.

Promedios por localidades

La Secretaría de Hacienda evaluó el aumento del predial por localidades, teniendo en cuenta todo tipo de predios (residenciales y no residenciales), y estableció que en zonas como Ciudad Bolívar el aumento promedio del impuesto será del 5,4 %. Santa Fe estuvo en 5 %; Chapinero, 6,9 %; Suba y Barrios Unidos, 7,1 %; La Candelaria, 7,3 %, y Los Mártires, 7,7 %.



En la localidad Rafael Uribe Uribe, donde las propiedades hoy valen 19,1 % más que el año pasado, el impuesto aumentó 11,4 %, que representa alrededor de 67.000 pesos. Engativá estuvo en 9,4 % y Usme, en 10,4 %.

Hay más de 14.000 puntos para pagar

El pago virtual. Una de las opciones de pago que ofrece la Secretaría de Hacienda es la oficina virtual de su página web. Por esta modalidad, el contribuyente recibe un descuento del 1 % en su obligación.



Corresponsales bancarios. Hay más de 14.000 en todo el país a través de los puntos Baloto, Grupo Éxito, Movilred y otros del Grupo Aval y BBVA.



La red bancaria. Los contribuyentes también pueden cancelar su obligación por medio de la red de bancos disponible.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET