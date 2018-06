En agosto se abre la licitación para TransMilenio por la carrera 7.ª

Después de 25.000 millones de pesos invertidos en estudios y diseños en las últimas cinco alcaldías, Bogotá está lista para licitar la construcción de una troncal de TransMilenio por la carrera 7.ª entre calles 32 y 200. Esta obra está priorizada desde al año 2000, y los reclamos por una solución a la movilidad de la emblemática vía vienen desde la década de los 80.

Más de 10.000 mapas, folios y documentos técnicos hacen parte del paquete de los estudios y diseños en detalle realizados por Ingetec S. A. que acaban de ser aprobados por la empresa Integral S. A., interventora del proyecto, y por el Distrito. Con ellos se le da vía libre a esta obra.



El visto bueno se dio luego de la última prórroga que les había otorgado el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) a los interventores para entregar en detalle los 14 componentes que hacen parte de los estudios y diseños, y cuyo plazo se venció el pasado 6 de junio.



“En los proyectos de infraestructura, el interventor tiene que estudiar, analizar, observar y, si es el caso, devolver el estudio para que se ajuste o se adicione o se aclare, o que entreguen otro plano o que pidan otra autorización, y en este caso ya todo esto quedó subsanado”, indicó Yaneth Mantilla, directora del IDU.



La apertura de la licitación está programada para agosto y la adjudicación, para noviembre. Esta troncal contará con 22 estaciones y un patio taller en la calle 200.



“Las estaciones serán en vidrio y con ventilación natural; además, contarán con cámaras de seguridad, al igual que toda la vía”, aseguró la directora.



Las taquillas se ubicarán en la parte externa de la carrera 7.ª, y en todo el corredor, el transporte mixto tendrá dos carriles por sentido y uno para TransMilenio. Se construirán tres pasos a desnivel en las calles 72, 85 y 94 para mayor movilidad y se tendrá en cuenta la semaforización en los cruces para darle prioridad al peatón. “En la calle 72, la troncal conectará con la Caracas y con el futuro metro elevado”, señaló el IDU.

Los 14 componentes del proyecto

Estudios topográficos

Componente predial

Estudio de tránsito y transporte

Estudios y diseños geométricos

Urbanismo y espacio público

Diseño estaciones y patio

Redes de acueducto y alcantarillado

Redes secas y de gas

Geotecnia

Pavimentos

Estructuras

Estudios ambientales y de seguridad, y salud en el trabajo – SST

Gestión social

Estimación de costos y presupuestos

La velocidad promedio está hoy en 15 kilómetros por hora; con TransMilenio sería de 23. El Distrito espera movilizar 24.000 personas hora sentido en los 20 kilómetros que tendrá la troncal, y así aliviar la Caracas. No se instalarán paraderos del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) sobre el corredor, y de la calle 100 a la 200 se construirá una ciclorruta de 11 kilómetros y 1.000 cupos de biciparqueaderos distribuidos en seis estaciones y el portal.



Como lo había anticipado EL TIEMPO, se hará una licitación con ocho contratos. “Se busca que sean varios los constructores y que las obras empiecen al mismo tiempo para así tener control tramo por tramo. Hemos visto y la realidad nos ha demostrado que los contratistas inician las obras y se declaran en quiebra o no encuentran el personal y la dejan a medio hacer. La construcción por tramos nos garantiza que un contratista sí pueda terminar un tramo específico”, detalló la directora.



“Lo que queremos es que por cada uno de los tramos tengamos un gerente escogido por nosotros y por la academia para darle tranquilidad a la gente de que hay alguien pendiente de la ejecución. También tenemos planteado que haya un gerente general, que podría ser el Banco Mundial, para que la troncal no tenga sobresaltos. La obra comenzaría en el primer semestre del 2019”, agregó Mantilla.



Durante las obras se habilitarán dos carriles por sentido para minimizar los trancones durante los tres años que durará la construcción.

Según el IDU, con los estudios en detalle se reducen los riesgos y se comprueba que el proyecto es viable técnicamente y que cabe perfectamente TransMilenio y el transporte mixto.



“Con este proyecto se beneficiarán más de 3 millones de personas que viven o transitan diariamente por esta vía. Con la obra, los viajes de hasta dos horas y media que deben hacer los bogotanos para atravesar la ciudad se podrán hacer en tan solo 50 minutos. Además, estarán conectados con la carrera 10.ª, la calle 26, la avenida Caracas y la futura troncal de la avenida 68 que ya estamos diseñando y esperamos tenerlos en detalle en noviembre”, manifestó Mantilla.



Este proyecto, que volvió a la agenda con esta administración, cuenta con 2,4 billones de pesos aprobados por el Concejo. “Estos estudios y diseños, incluyendo la interventoría, costaron alrededor de 13.000 millones de pesos. Hay que tener en cuenta que en las últimas cinco alcaldías se habían invertido 12.000 millones en estudios, pero estos no arrojaban la viabilidad del proyecto. Hoy en día es diferente porque con los estudios aprobados por la interventoría sí es viable esta troncal. A esto se suma que la flota que por ahí rodará, como lo ha dicho el alcalde, será con tecnologías limpias, cero diésel”, detalló Mantilla.



Sobre los predios de conservación, la funcionaria aseguró que en el caso del Museo del Chico, se correrá el muro entre 8 y 11 metros para ampliar la vía y construir el puente vehicular que conectará con la Circunvalar, sin afectar la casa patrimonial. “Este muro se reconstruirá piedra por piedra para que su estética quede igual.

Estamos en conversaciones con las directivas del museo, y ellos ven viable esto”, agregó.



Del parque Nacional se tomarán 11 metros, sin tocar la parte interna, y se restaurarán esculturas y puentes. Para el caso del Club del Comercio, ubicado en la carrera 7.ª con 63, donde el andén tiene hoy menos de 60 centímetros, se correrá el muro para ampliarlo a 1,50 metros.



Así las cosas, solo se está a la espera que esta vez sí sea la vencida y se pueda ver la construcción de esta troncal.

Esta es la historia de los proyectos que se han planteado para la 7.ª de 1999 al 2018

Han sido varias las iniciativas para mejorar la movilidad en la 7.ª, que van desde un tren ligero hasta un tranvía. Hoy está aprobado TransMilenio.

Desde el 2000 se priorizó una troncal de TransMilenio por la carrera 7.ª, según el Conpes 3093, pero no se ha concretado y sí han surgido otras alternativas para mejorar la movilidad, como un tranvía que no se construyó, un corredor verde que no vio la luz, y lo que hoy existe, que son unos buses híbridos que circulan por un carril preferencial que nadie respeta.



Aquí parte de esa historia:



- En 1999, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) contrata los estudios y diseños de la carrera 7.ª desde la calle 185 hasta la 20.



- En el 2006, según el contrato 025, se realizan los estudios de una troncal de TransMilenio desde la calle 34 hasta la 170, incluyendo un ramal en la calle 72 que conecte con la avenida Caracas.



- En el 2010, mediante el contrato de obra 033, se proyecta una troncal liviana; el contrato es terminado por mutuo acuerdo en el año 2012.



- Del 2012 al 2016 se proyectan un tren ligero y tranvía, pero estas propuestas de iniciativa privada son rechazadas y retiradas por deficiencias técnicas y financieras.



- En el 2016, mediante el contrato 1073 se actualizan, complementan y ajustan los diseños existentes para la adecuación de TransMilenio desde la calle 32 hasta la 200.

Una década sin contratos

Las últimas troncales contratadas, en 2006, fueron las de la carrera 10.ª y la de la 26, en la administración de Lucho Garzón. “En 2008, en la alcaldía de Samuel Moreno se contrató la 7.ª liviana entre la 34 y la 72 con carril sencillo, pero en 2011 se liquidó el contrato sin ejecución. En el 2012 entraron en operación la 10.ª y la 26”, asegura Darío Hidalgo, experto en movilidad.



En 2013 entra la extensión de Soacha, que hace parte de la NQS, y dos años después, la conexión de la carrera 6.ª.



