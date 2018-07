Con imágenes, ciudadanos definen al buen ciclista

Hasta el 19 de julio en la plazoleta cuatro del parque Bicentenario, 30 fotografías hechas por aficionados y fotógrafos le contarán a la ciudad qué es ser un buen ciclista.

Estas son las imágenes ganadoras de una convocatoria de la Secretaría de Movilidad y el Instituto Distrital de Participación. De los treinta seleccionados, tres recibieron, por sorteo, una bicicleta plegable. Para participar, se recomendó a los participantes consultar el Manual del Buen Ciclista para encontrar héroes urbanos sobre ruedas.

El buen ciclista conoce la ciudad pedaleando. Esta foto, por ejemplo, se hizo en una salida a Cerro Seco, en Ciudad Bolívar. Foto: Christian Miranda El uso correcto de las ciclorrutas fue un tema recurrente entre los participantes. Foto: William Salgado Sobre la ciclorruta de la calle 116 muchos no llevan casco. Foto: Carlos Moya Los ciclistas responsables se bajan de sus bicis para cruzar puentes peatonales. Foto: Mauricio Bernal

César Acosta, una de las personas que expone sus fotografías en la muestra, cuenta orgulloso, por ejemplo, por qué sus buenos ciclistas son las personas mayores: “Son guerreros de la ciudad que se las arreglan con una bici. Mi personaje, incluso, trabaja con ella. Los mayores suelen ser mucho más respetuosos y se alejan del estereotipo del joven que esquiva peatones y carros a toda velocidad”.



Por su parte, Carlos Moya hizo un experimento, se sentó junto a la ciclorruta de la calle 116 y evaluó las prácticas de seguridad. “Desafortunadamente, la mayoría no llevaba casco. Y eso es un biciusuario, el que cumple con la norma y trata de replicarla”.



En eso coincide Mauricio Bernal que captó el cumplimiento de una regla: bajarse de la bici al cruzar un puente peatonal. “No hacerlo es peligroso. Un buen ciclista respeta las señales de tránsito, a los peatones, a otros ciclistas e, incluso, a los vehículos”, apuntó Bernal.



Karina Garzón fue a la calle 127 con carrera 19 a fotografiar un mal recuerdo: la muerte de Martha Uscátegui, una ciclista que murió en mayo pasado en un accidente casuado por una vía en mal estado. “Se había exigido una reparación del corredor. Esta foto refleja la tristeza que causa no hacer las cosas a tiempo. Un buen ciclista también depende de una buena infraestructura”, comenta Karina.



Otros captaron la bicicleta como una nave para conocer la ciudad: “Con mi bici fui de Suba a la parte más alta de Ciudad Bolívar, a Cerro Seco. Estar allá me hizo comprender qué riesgos ambientales había en la localidad y cómo la comunidad protegía su territorio”, cuenta Christian Miranda, biciusuario hace 10 años.



Según David Uniman, gerente distrital de la bicicleta: “El objetivo es que los ciclistas se involucren, participen y demuestren que son héroes cívicos”. En los paneles que exponen las imágenes queda un llamado a la seguridad y al respeto pero, también, a disfrutar de la bici y el camino.

