Así se construiría, paso a paso, el metro elevado

Esta semana que empieza se daría uno de los pasos más importantes para que el metro de Bogotá sea una realidad. Se firmaría el convenio de cofinanciación entre el Gobierno Nacional y el Distrito, en el que se detallará, año por año, cómo será el desembolso del dinero para la construcción de la megaobra y las responsabilidades que cada gobierno asumirá si existen sobrecostos, entre otros puntos.



En lo que queda del 2017 se espera que se termine la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto para seguir con la construcción de los prepliegos y así abrir la licitación, que sería el próximo año, y las obras mayores en el 2019.

Durante seis años, del 2018 al 2024, se llevará a cabo la contratación del proyecto, las obras físicas y la puesta en marcha de los 25 kilómetros que tendrá este medio de transporte, totalmente elevado.



Va desde el portal Américas, en el suroccidente de la ciudad, hasta la calle 72 con avenida Caracas (irá hasta la calle 78 por la cola de maniobras de los trenes para su retorno). Cálculos de la Administración Distrital indican que en él se transportarán cerca de 1’000.000 de personas cada día, incluyendo las tres troncales de TransMilenio (avenidas Ciudad de Cali, Boyacá y 68) que alimentarán esta primera línea.



Para Andrés Escobar, gerente de la Empresa Metro, uno de los grandes logros es tener ya comprometidos los recursos que obligan a los siguientes alcaldes y presidentes a sacar adelante la construcción de la obra.

Otro de los retos es conseguir el endeudamiento con los bancos para hacer la obra en cinco años FACEBOOK

TWITTER

“Otro de los retos es conseguir el endeudamiento con los bancos para hacer la obra en cinco años. Dentro de los escenarios, uno es lograr el endeudamiento por cerca de 10 billones de pesos, si se hace a crédito. También existe la modalidad de la asociación público privada (APP), en donde no se pediría todo el crédito, sino que el privado que gane es el que pone el dinero”, aseguró Andrés Escobar.



Para la Empresa Metro todas las tareas que se deben hacer en estos años son complejas. Por ejemplo, en la licitación se espera que vengan muchas firmas del exterior.



Sobre los atrasos que se puedan presentar en las obras, Escobar manifestó que podrían ser los que siempre se dan, como la aparición de tuberías no identificadas que no se puedan cortar ante el riesgo de dejar sin servicio a algún barrio.



Otra dificultad podría ser la aparición de bolsas de suelo no identificadas que obliguen a cambiar la cimentación, o la presencia de vestigios arqueológicos, que ya han ocurrido en otros escenarios.



EL TIEMPO le explica, año a año, cómo será el cronograma para la construcción de este medio de transporte, que, se espera, ruede en el 2024, con 15 estaciones y 23 trenes.

JOHN CERÓN

EL TIEMPO

johcer@eltiempo.com@ceronbastidas