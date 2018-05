En bicicleta, 14.000 personas subieron al alto de los Patios

Cerca de 14.000 personas participaron de la segunda cronoescalada que realizó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entre la avenida Circunvalar con calle 84 y el peaje de Patios, vía a La Calera.



Pese a la masiva participación de ciclistas, que superó la asistencia del año pasado, cuando más de 12.000 ascendieron por el corredor en bicicleta, hubo molestia entre los residentes de la zona y los habitantes de La Calera, dado que el corredor fue cerrado de 6 a 9:30 de la mañana para adelantar la competencia deportiva.

Muestra de ello fue que en horas de la mañana, sobre el sector de San Luis (localidad de Chapinero) y a pocos metros del peaje del alto de los Patios, un grupo de aproximadamente 25 personas trató de cerrar el tránsito de los ciclistas.



“No hay paso. Filme, haga lo que quiera. Todos los domingos es la misma joda”, expresó una de las ciudadanas que, molesta, incitaba a sus vecinos a obstruir el paso. “Es que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas”, comentó ante el equipo de fotografía de EL TIEMPO otra de las residentes.



Su molestia fue motivada porque, según ellos, no había cómo ir de San Luis a la carrera 7.ª, dado que ambos carriles de la vía Bogotá-La Calera fueron habilitados para el paso de ciclistas.



Sin embargo, el IDRD explicó que durante la jornada, cada 45 minutos salieron buses de la entidad desde el peaje hasta la 7.ª, y el servicio se prestó de manera gratuita. De acuerdo con la entidad, no hubo retrasos en los horarios programados.



Para dispersar a quienes trataron de cerrar la vía, miembros de la Policía y del Escuadrón Móvil Antidisturbios hicieron presencia en el corredor, y el incidente no pasó a mayores, por lo que no se afectó la competencia ciclística.

Según el IDRD, el evento se llevó a cabo con el propósito de apoyar la actividad deportiva en este corredor, que durante décadas ha sido utilizado como espacio de entrenamiento de ciclistas, y para que los bogotanos disfruten de este espacio y se fomente la competencia deportiva.



La cronoescalada se realiza una vez al año. En el 2017 se organizó por primera vez hacia el mes de agosto, y cerca de 12.500 personas participaron. Este año hubo mayor acogida por parte de los ciudadanos, quienes se medían el tiempo en el recorrido.



