Crecimiento poblacional, ¿riesgo para la calidad de vida? / Opinión

El crecimiento poblacional siempre ha sido un tema de interés. Antes de finalizar el siglo XIX, se consideraba que grandes colectivos de población eran sinónimo de poder y los gobernantes propendían por poblaciones abundantes.

Hoy, los acuerdos sobre las ventajas o desventajas del crecimiento demográfico aún están en discusión. Países que han logrado decrecimientos de población por debajo de los niveles de reemplazo buscan rejuvenecer sus estructuras poblacionales a través de la inmigración, ya que el aumento de los nacimientos no es una opción.



Lo que sí está claro es que la distribución de la población puede generar problemas. Las grandes metrópolis del mundo son receptoras incondicionales de personas , que generan altas densidades en sus áreas, hacinamiento y otras problemáticas de difícil resolución en el corto plazo.

Hoy, los acuerdos sobre las ventajas o desventajas del crecimiento demográfico aún están en discusión

Bogotá es un ejemplo de ciudad superpoblada, y en los últimos 20 años el incremento es evidente. A pesar de que los datos muestran un descenso en los nacimientos, también reflejan un descenso en la mortalidad y un aumento de la esperanza de vida; como resultado, se incrementan los colectivos de población en términos absolutos.

Entre 1998 y 2017 la población en Bogotá creció a razón de 1,7 % anual (promedio según la proyección del Dane) lo que en número de personas son, aproximadamente, 2 millones más en términos netos, es decir, una vez sumados los que llegan (nacen o inmigran) y restados los que se van (mueren o emigran).



La natalidad no es el único factor que genera el crecimiento o disminución de la población: la migración es, tal vez, el fenómeno demográfico de mayor aporte.

Bogotá se comporta como el gran imán de atracción de esta situación en Colombia; el movimiento de personas de áreas rurales a urbanas y el fenómeno del desplazamiento tienen como destino de preferencia la capital. Además, en los últimos dos años, el país ha recibido un buen número de inmigrantes internacionales, venezolanos en su mayoría (diferentes fuentes hablan de 500.000 y hasta de 1,8 millones), lo cual no era muy común en la Colombia del censo del 2005. Probablemente, esta magnitud no fue prevista en la proyección poblacional.

A este nivel de crecimiento de la población de Bogotá (1,7 % anual) debe sumársele la proporción de inmigración internacional que se ha asentado en la ciudad, la cual no debe ser despreciable (el valor lo tendremos cuando el Dane publique los resultados del Censo de Población y cuando la Unidad Nacional para la Gestión de Riegos y Desastres entregue los resultados del Registro de Migrantes Venezolanos).



Ahora bien, Bogotá no puede incluirse en la categoría de países o regiones que atraen migración para rejuvenecer su estructura poblacional. El atractivo de la ciudad está en el centralismo adoptado en Colombia: la capital es el centro de desarrollo, de oportunidades educativas e incluso de atención en salud.



Es evidente que en Bogotá cada vez somos más y la respuesta institucional no puede sentarse a esperar a que la estadística se la cuantifique. El Gobierno distrital debe ajustar sus políticas a la demanda de servicios y garantizar bienestar a sus pobladores.



BOGOTÁ

Ángela Vega Landaeta.

Demógrafa y docente de la Pontificia Universidad Javeriana.