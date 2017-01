Tarde llena de nostalgias y con salida en hombros

La afición volvía este domingo a la Santamaría después de cinco años. En tarde de sol, la plaza estaba pintada con tonos pastel, tonos añejos y se llenó hasta las banderas. Era el regreso de los desplazados. Por eso, la afición, como inconsciente, le subió volumen cuando entonó “cesó la horrible noche, la libertad sublime...”. Y la ovación fue emotiva cuando salió la terna. Como si los hijos volvieran a casa.

Se rindió minuto de silencio porque en cinco años de puertas cerradas muchos se han ido al ruedo celestial. Gran vacío dejó, por ejemplo, don Fermín Sanz de Santamaría.

El periodista Alfredo Molano entregó la llave de toriles. En ese ambiente, se lidió un encierro de Ernesto Gutiérrez Arango. Toros negros, con edad, que en general embistieron y ninguno se rajó. Tenían casta, pero en su mayoría, les faltó alegría y fondo. Sositos y todo, sirvieron y les cortaron tres orejas.

Debutó en Bogotá Andrés Roca Rey, que carga una llave maestra de las primeras plazas del mundo y este domingo abrió la de la Santamaría. Inicialmente calmó la sed de la afición con verónicas, chicuelinas y saltilleras hechas de algodón y serenidad. La faena, comenzada con ayudados por alto a pies juntos y un cambio por la espalda (que hace muchos), fue un baile con tropezones. Hubo buenas tandas de derechazos y de naturales, pero sin someter al toro; y sin temple, hubo mucho enganchón. Lo mejor, la estocada, aunque tuvo de descabellar.

En el sexto de la tarde lució con el capote, con el que recibió de rodillas y hubo variedad. Les brindó a tres novilleros de los que empezaron la huelga de hambre por la apertura de la plaza. Y vino una faena in crescendo, porque empezó a medio fuego hasta que le dio por torear largo, lento en un par de tandas, acompañando la embestida y rematando bien. Sacó el repertorio, repentismos, con cambios de mano en cada pase, para hacer bailar al toro en derredor. Toreó. Mató de pinchazo y espada desprendida. Y también se desprendieron dos orejas. Se fue en hombros, la gente lo quiere. Como dicen los españoles: ya está.

El primer toro para el ‘El Juli’ fue el garbanzo negro, de embestida bronca, con derrotes. Nada pudo hacer el hispano. En el otro, lanceó bellamente en la capa, incluidas sus lopecinas. Después de que el toro prendió a Hernando Franco, por suerte sin consecuencias, aunque le dio una paliza y lo envió como salido de una mina, Juli corrió la mano, se esforzó, sometió al toro, pero la emoción no llegaba, porque el animal acababa de salir de la nevera, no transmitía, no traía fondo. Merecía la oreja, pero dejó solo media espada y tuvo que descabellar.

El diestro caleño Luis Bolívar mostró oficio y entrega. Le robó lances aquí y allá, casi al asalto, a un toro al que los banderilleros ‘Jeringa’ y José Garrido le pusieron tres grandes pares. Brindó su faena a Felipe Negret, el principal gestor de que se hubiera reabierto la plaza.

Y toreó con temple de verdad, bajando la mano, aguantando como un muerto de hambre y pegando el cuarto muletazo y el de pecho. Cuajó naturales hondos. Era el mejor toro, pero él le tragó al principio, lo sometió, le ganó el mano a mano. Más que merecida la oreja después de una espada tendida y descabello.

En su segundo puso la emoción que no tuvo el toro y logró llevarlo tras la pañosa, toreando bien. Si no queda la espada tendida y debe descabellar, corta la otra oreja. Qué madurez.

LUIS NOÉ OCHOA