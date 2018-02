Corte de orejas a la francesa

La corrida de este domingo en la Santamaría comenzó con el Omega de la plaza descuadrado, mientras la mano mágica del tiempo, que todo lo arregla, hacía que el minutero diera sus vueltas al ruedo hasta dejarlo en las 3:40, que siguiera su faena.



Bajo un cielo azul, media entrada escasa, que aguantaba un sol quemante comenzó la tarde de toros. Pero como la naturaleza es sabia, después vino un viento frío, violento a veces, que no dejaba torear.

En ese ambiente, con esa asistencia, con la ilusión de todos, se lidió un encierro de Ernesto Gutiérrez. Fueron toros cómodos de cabeza, negros todos, que por faltos de fuerza fueron poco castigados en varas. Dos de ellos, buenos; algún par sosos, uno menos potable, pero en general se dejaron. Y como este domingo la tarde anduvo accidentada, uno se partió un cuerno a la salida del túnel y otro terminó con una mano rota.



Triunfó el francés Sebastián Castella, quien cortó tres orejas y se fue en hombre de la plaza.



Fue una tarde en la que se vieron muchas de las cosas que pueden pasar en toros, donde los hombres se juegan la vida de verdad. Cuando la mala suerte sale al tercio a veces se lleva en los cuernos las ilusiones. Porque el bogotano Ramsés Ruiz tenía la fe en que cortaría las orejas este domingo. Y pudo ser porque tenía toro. Por eso salió a recibir a Jaboncillo con una larga cambiada, que sería apretada, de erizar. Tan cerca pasó el toro que, a mil por hora, con la fuerza de una locomotora, le fracturó el húmero del brazo izquierdo. El valiente torero se fue con dolor físico insoportable. Y con otro en el alma. Ánimo, matador.



Todo quedó en un mano a mano entre Sebastián Castella y el español José Garrido. Castella estuvo entregado toda la tarde y supo sacarles partido a sus toros, inclusive los hizo ver mejores, como al primero, que venía justo de casta y fuerzas, pero que no se rajó. Le cuajó un bonito quite por chicuelinas y en la muleta lo midió, lo entendió y lo toreó con temple sobre ambas manos. Fue una faena de sello suave. Mató de estocada traserita.



A Jaboncillo, el toro de Ramsés, el banderillero Carlos Rodríguez ‘Garrido’ le puso tal vez el mejor par de esta temporada bogotana, quedándose una eternidad en la cara el toro, en un sostenido a lo Michael Jordan, para dejar el par. Y vino el toreo templado y bello de Castella en redondo, ligado, lento, sobre ambas manos. Toreó con arte porque puede y tenía un toro dulce, de miel, aunque terminó rajadito. Mató de espadazo y descabello y cortó una oreja.



El quinto fue bueno, con un pitón derecho claro como la tarde. Lo toreó en medio de un huracán, para cuajar una faena importante bajo la música. Mató de una estocada y la presidencia le otorgó una oreja y otra el público.



José Garrido toreó este domingo bellamente con la capa, pegó verónicas de ensueño. Pero se fue con las manos vacías porque su primer astado era mirón como un carterista y cortaba el viaje. Mucho mérito tuvieron un par de tandas por la derecha. Mató bien. Su segundo toro no se hallaba desde cuando salió. Ha podido llegar en reversa a Manizales, siempre caminó hacia atrás. Sin embargo, le logró buenas tandas, en especial por naturales, y cuando terminaba con manoletinas porque faltaba un pelo para la oreja, el toro terminó con la mano fracturada y no lo pudo matar bien.



En el sexto, bajo lo que era ya tormenta de arena, el hispano estuvo desconfiado ante un toro incómodo que no pasaba y terminó rajado. Y terminó fría la tarde.

LUIS NOÉ OCHOA