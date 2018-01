Bogotá debe renegociar contratos del SITP antes que subir tarifas

El cobro adicional a los parqueaderos y el incremento de la tarifa del transporte público a partir de febrero son medidas que debían tomarse después de saber qué se logra en la renegociación de los contratos con los operadores del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), medida que ha venido anunciando la Administración y que debería tener lugar en el primer semestre de este año.

El proyecto que presentó la Alcaldía para agregar una contribución a la tarifa que pagan los ciudadanos al usar un parqueadero, sería una buena herramienta si existiera un transporte público con la calidad suficiente para ser atractivo a los usuarios. Introducir la medida para ayudar a financiar el déficit del SITP es apresurarse. Es usar una medida que tiene como objetivo guiar a los usuarios hacia formas de transporte sostenibles en tapar un déficit financiero enorme que requiere otras decisiones.



Subir las tarifas en este momento también es contraproducente. Si bien a corto plazo se pueden obtener recursos adicionales para ayudar a sostener el SITP, podría tener el efecto de llevar a las personas a bajarse del sistema público y usar carro particular o moto con todas las consecuencias que implica saturar aún más estos modos de transporte.



Evidencia de esto es que después de los fuertes aumentos a la tarifa de los años 2016 y 2017 que suman $ 500 pesos, por primera vez desde que se inició la implementación del sistema, este ha perdido usuarios como lo evidencian las cifras de 2017.



Los usuarios no solo se han visto afectados por el aumento de tarifas, también por el recorte de subsidios. Bajar el puntaje de Sisbén necesario para acceder a estos, excluyó a miles de ciudadanos estratos uno y dos, los cuales pasaron de pagar 1.000 pesos el pasaje en 2015 a 2.200 en el 2017 y próximamente 2.300.



La Administración ha venido anunciando que renegociará los contratos con los operadores del SITP. Una decisión necesaria ante la realidad del sistema, más vale tarde que nunca. Pérdidas de las empresas que iban en 180.000 millones de pesos en septiembre del 2017 y endeudamientos de más de 2 billones para los operadores zonales. Un panorama que no es sostenible por mucho tiempo.



Lo conveniente es esperar a renegociar los contratos con los operadores para solucionar de fondo los problemas del sistema. Es necesario que se busquen medidas que eviten seguir incrementando la tarifa de la forma en que lo ha venido haciendo. De lo contrario la pérdida de usuarios continuará agravando aún más la crisis y los trancones.

MARÍA FERNANDA ROJAS

Concejal

@MafeRojas