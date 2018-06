Alcalde dice que seguirá adelante con el contrato de semaforización

El anuncio sobre la continuidad del proceso del contrato de semaforización lo hizo el alcalde Mayor Enrique Peñalosa, en Bosa, durante el acto en el que dio a conocer un programa de subsidios de vivienda.



Según el alcalde, se hizo una licitación para el tema del cambio de semáforos en la ciudad que la ganó un proponente y posteriormente surgió una discusión que decía que parte de la información que había dado este proponente podría no ser cierta.

"Nosotros no somos la autoridad competente para definir si la información que dio esta empresa (Sutec) es válida o no, esta es una discusión que puede tomarse años en los juzgados, por consiguiente nosotros tendremos que proceder a poner en ejecución este contrato y llevar a cabo la instalación de los semáforos inteligentes con la empresa que se ganó la licitación", aseguró Peñalosa.



El alcalde agregó que "existe esa discusión jurídica entre algunos de los que no ganaron y algunas denuncias al respecto. De manera que lo que si tenemos como obligación nosotros es seguir adelante con el contrato hasta que no haya otra decisión por parte de algún juez".

Este contrato tiene un valor de 173.000 millones de pesos FACEBOOK

TWITTER

El contrato fue suspendido por la Secretaria de Movilidad el pasado 27 de abril luego de la recomendación hecha por la Procuraduría General de la Nación. En ese momento, el secretario de Movilidad Juan Pablo Bocarejo, aseguró que se acata la recomendación de la Procuraduría de suspender el inicio del contrato de obra y el de interventoría, y de igual manera fueron notificados los contratistas de esa decisión.



Todo este lío surgió luego de la denuncia hecha por uno de los concesionarios que perdió la licitación y en la que señalaban que Sutec (empresa que hace parte del concesionario Movilidad Futura 2050 junto a Siemens) habría presentado firmas y estados financiero posiblemente falsos para quedarse con el millonario contrato.



Implementación de tabletas sigue adelante

Sobre el tema de las tabletas en los taxis, Peñalosa aseguró que la Administración Distrital está preparando algunos decretos que saldrían este lunes para tener el pie jurídico para mantener la vigencia de la exigencia de las tabletas que reemplazarán a los viejos taxímetros.



"Tuvimos reuniones con el Ministerio de Transporte y ellos están de acuerdo con que vamos a expedir nuevos decretos para mantener en curso el tema de las tabletas en los taxis. Estos decretos se ajustarán a los parámetros que dio el Consejo de Estado" aseguró el acalde Peñalosa.



A partir de este 1 de julio ya deben tener la tableta cerca de 15.000 taxis en todo Bogotá, cuyas placas terminan en 4, 5 y 6.



BOGOTA

@CeronBastidas