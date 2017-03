Contratista del ascensor del IDU niega incumplimiento de contrato

Álvaro Niño, encargado del arreglo de dos ascensores del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que no operan aún y tienen a unos 4.600 usuarios al mes, 412 funcionarios y 886 contratistas subiendo y bajando escaleras, negó que fuera responsabilidad suya que estos no funcionen.



Dijo que el 21 de mayo del 2015 firmó un contrato de prestación de servicios con el IDU para la compra e instalación de dos ascensores eléctricos nuevos y el desmonte de los existentes. Asegura que la primera anomalía es que el contrato se hizo por prestación de servicios y no de obra. “Esa fue una falla del departamento jurídico. Lo que yo iba a hacer correspondía a lo segundo: construcción, instalación y mantenimiento”.

Agregó que expuso esa anomalía en una audiencia que se hizo por el caso el 2 de junio del 2016, sin que el IDU se pronunciara. Especificó que la ejecución de lo establecido en el contrato se debía hacer en cuatro etapas: desmonte del primer ascensor antiguo, instalación del nuevo, desmonte del segundo ascensor antiguo e instalación del segundo nuevo, cada uno con un 25 por ciento de cumplimiento del contrato. “Puedo asegurar que el 5 de febrero del 2016 yo ya había cumplido con el 75 % de la ejecución del contrato. Es falso cuando el IDU dice que se cumplió con un avance de 29,42 % en el primer ascensor”.



Aceptó que este estuvo funcionando entre el 23 de diciembre del 2015 y el 20 de septiembre del 2016, pero lo sacó de servicio por falta de pago por parte del IDU. “Este lo legalizó el supervisor David Mayorga, pero no lo hicieron. Él se fue y lo reemplazó Diana Caldas, quien no está facultada para ejercer la interventoría. Ella es la principal responsable de impedir que el IDU cuente con el servicio de ascensores”, dijo.



