Contralor de Cundinamarca denuncia espionaje en Girardot

El pasado 4 de mayo el sonido de un objeto que caía al piso sorprendió a dos funcionarios de la Contraloría de Cundinamarca que realizaban una auditoria en la Corporación Prodesarrollo y Seguridad de Girardot. Cuando revisaron, en el suelo encontraron un celular que estaba pegado debajo de la mesa de trabajo grabando lo dicho en el lugar.



El hecho lo denunció el contralor de Cundinamarca, Ricardo López, ante la Fiscalía General de la Nación y a su vez se puso en conocimiento de la Procuraduría Provincial de ese municipio.



La explicación que les dieron sobre el incidente fue que el compañero sentimental de la que fue la directora de la entidad auditada, Tatiana Arciniegas, instaló el dispositivo para espiarla a ella, ya que tenían problemas de pareja.

Sin embargo, el Contralor no le da credibilidad a esas afirmaciones porque el lugar estaba asignado al grupo auditor y el teléfono era de la entidad, y agregó que este hecho busca entorpecer la labor de su entidad en ese municipio donde son procesados penalmente por corrupción electoral el exalcalde Diego Escobar Guinea –que se desempeñaba como secretario de Salud en la presente administración– y su actual mandatario, César Fabián Villalba.

Versión de la acusada

EL TIEMPO consultó con Tatiana Arciniegas, quien renunció luego de este incidente. Ella reiteró que no se trató de ningún episodio de espionaje como acusa Ricardo López y que fue su pareja quien puso el teléfono en su oficina, la cual prestó a los funcionarios de la Contraloría para que realizaran su trabajo de auditoria.



“Fue un tema personal, es falso lo que dijo el Contralor sobre chuzadas y sabotaje. Ocurrió en mi oficina, el celular estaba debajo de mi escritorio, no en el de los auditores”, sostuvo.



Agregó que su compañero sentimental instaló el dispositivo porque quería saber quien la frecuentaba y que conversaciones sostenía con ella con esas personas.

“Los auditores escucharon las grabaciones, allí se oye mi voz, no hay ninguna conversación comprometedora”, aseguró. La exdirectora de la corporación añadió que el Contralor no le dio derecho a su defensa y no escuchó su versión de los hechos.

Entrevista al Contralor

Este diario entrevistó al Contralor de Cundinamarca acerca de los hechos por los que instauró la correspondiente denuncia y el funcionario asevera que fue un hecho de espionaje contra sus funcionarios.



Será las autoridades los que decidan sobre el incidente.



¿Qué pasó en Girardot?



A mi grupo auditor de Girardot se les asignó un espacio de trabajo y allí sintieron que se cayó algo debajo de un escritorio. Era un celular que pegaron con esparadapro que llevaba 9 horas grabando a las mesas de trabajo y las pruebas que se estaban recaudando, violando la reserva que tienen esos procesos de auditoria.

Hemos hecho varias labores que dicen que la Contraloría está actuando, y están buscando entorpecer los procesos de responsabilidad y los de auditoria.



¿Qué revisaban?



La contratación, ya que tienen un memorando de encargo en el que se les dice revisen a esta Entidad que es de carácter descentralizado.



Al constatar la situación se instauró la denuncia penal, también se interpuso queja disciplinaria en la Procuraduría. Veo de total gravedad esa situación.



Por eso a partir del 15 de este mes estaré durante un mes desplazando mi despacho a ese municipio para escuchar a los ciudadanos porque se entorpece la presencia del órgano de control que quiere hacer las cosas como corresponde.



¿Complicada la corrupción en Girardot?



Lamento su situación porque en este momento hay una falta de gobernabilidad: el alcalde detenido, otro encargado, y demasiadas denuncias ciudadanas.



Se deben apresurar las decisiones de los órganos de control y la investigación penal debe dar frutos porque esto ha generado una inestabilidad en ese municipio.

El muro de la honestidad

Cuando Ricardo López comenzó su gestión como contralor, en un acto público, hizo que todos los funcionarios del departamento imprimieran una huella de su mano y las dejó en un muro en la entrada de su despacho como símbolo de transparencia. La semana pasada retiró las de los procesados alcaldes de Girardot y Yacopí. Espera que sean las únicas que no hayan más.



