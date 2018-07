Dos meses para decidir el futuro de la reserva Thomas van der Hammen

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) espera tener en septiembre próximo una decisión sobre la solicitud que hizo la Alcaldía de Bogotá para cambiar la categoría, ampliar y realinderar la reserva del norte de Bogotá, Thomas van der Hammen.

Un concepto del Ministerio de Ambiente solicitado por el consejo directivo de la corporación le dio la largada al estudio de la solicitud de la Alcaldía de que se pase de reserva forestal productora a protectora y que el área declarada como reserva aumente de 1.396 a 1.710 hectáreas, dentro de las cuales la zona de conservación ambiental subiría de 634 a 1.106.



El ministerio dijo en su concepto que la Thomas van der Hammen puede ser modificada, y que la realinderación y la recategorización “representan una oportunidad para mejorar las condiciones de protección de las reservas forestales”.

“Tal es el caso de la reserva que pasa de ser productora a protectora” o la que “basándose en criterios y soportes técnicos amplía su área de cobertura de forma que se garantice no solo la protección del ambiente, los recursos naturales y la salud humana, sino también el cumplimiento de los postulados del fallo del río Bogotá, buscando una mejor y mayor reserva forestal”, dice el ministerio.



El consejo directivo de la CAR le trasladó a la administración de la corporación la responsabilidad de hacer la valoración técnica de la solicitud de la alcaldía, el requerimiento de conceptos a terceros y la proyección de los actos que se necesitan para decidir sobre los cambios pedidos por el Distrito.



El director de la CAR, Néstor Franco, ya emitió una resolución designando un grupo especial interdisciplinario para estudiar los temas técnicos, ambientales, de ordenamiento social y de carácter legal.



“La semana entrante se conocerá el cronograma, incluidas cinco audiencias con sectores especializados, la academia, las organizaciones ambientales y la comunidad en general para escuchar las voces y argumentos en favor y en contra de la propuesta”, explicó Franco.



El funcionario manifestó que este trabajo técnico se realizará entre julio y septiembre, cuando espera formular una recomendación final al consejo directivo de la CAR que tomará la decisión definitiva mediante un acuerdo.



Lo que dice el ministerio sobre la posibilidad de que se apruebe la solicitud de la Alcaldía es que “basado en criterios técnicos deberá demostrarse que implica una mayor protección al estado en que se encontraba antes de la decisión”.



Para el ministerio, el acuerdo que declaró la reserva y la resolución que estableció el plan de manejo no implican que “la reserva tal y como existe hoy adoptada no pueda ser sometida a procesos de sustracción, realinderación o recategorización como cualquier otra reserva forestal”.

La ruta para el estudio de la reforma

El concepto del Ministerio de Ambiente deja claro que la decisión de realinderación de la Thomas van der Hammen puede ser para ampliar área o para excluir, pero que “en todo caso deberá mantener o aumentar el área actual de la reserva forestal”.

Lo que sigue ahora es que la dirección de la CAR notifique del inicio del trámite de la solicitud de la Alcaldía para que todas las partes tengan la oportunidad de pronunciarse.



Paralelamente se hará el estudio de los soportes técnicos entregados por la Administración de Bogotá para evaluar si está soportada la solicitud. Después de estos pasos lo que seguirá será proyectar la recomendación para que el consejo directivo de la CAR decida.

BOGOTÁ