Sellan 3 fábricas por contaminación de aire y alcantarillado en Bogotá

Para meter en cintura a las empresas contaminantes, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) anunció una jornada de operativos sorpresa para reducir las emisiones contaminantes al aire y de vertimientos al alcantarillado.



Este jueves la entidad informó que se sellaron, de forma preventiva, a “Marchen de Colombia, Compañía Nacional de Sebos (Conalsebos) y la tintorería Nueva Moda, por emitir material particulado y generar vertimientos sin el debido permiso”, según la comunicación oficial.





El año pasado se sellaron, por estos mismos conceptos, 112 fábricas. Para este año hay 15 más en la mira “que no tienen permiso o que aun teniéndolo, superan los límites permitidos”, dijo el Secretario del Ambiente, Francisco Cruz, al tiempo que hizo un llamado de los empresarios para que cumplan la ley.



El funcionario les recordó a los propietarios de estas industrias que esa misma contaminación es la que respiran sus familias, sus hijos. Dijo que las multas pueden llegar hasta los 3.600 millones de pesos.



“A Marchen de Colombia, una empresa con capacidad para procesar 60 toneladas diarias de detergentes, la Dirección de Control Ambiental le impuso sellos a la torre de secado por no contar con los permisos respectivos”, medida que permitió frenar la emisión de agentes contaminantes en el sur de la ciudad.



A Conalsebos, le aplicaron medida preventiva de suspensión de actividades en la caldera “por no contar con los permisos para emisión de gases” y por no contar con el debido manejo para olores, selección, cocción, y secado del sebo.



La tintorería Nueva Moda la sellaron por emitir gases y humo negro, producto de la operación ilegal con retal de madera, como combustible, y por arrojar vertimientos azules al alcantarillado.



Las multas establecidas en la ley 1333 de 2009, pueden llegar hasta los 5 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, poco más de 3.600 millones de pesos.

