‘Unas de cal y otras de arena’ con nueva iglesia cristiana en Suba

El arribo de un edificio que ocupará unos 6.500 metros cuadrados en Ciudad Jardín norte y que albergará, algunos días de la semana, a cerca de 1.000 personas, tiene contentos a unos y molestos e inquietos a otros residentes de esta zona del norte de la ciudad.

Los ciudadanos agradecen a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional (IDMJI), de conocida filiación con el movimiento político Mira, porque están pavimentando –después de 30 años, según voces ciudadanas– la calle 133 entre las carreras 59 y la 59B Bis. “Cada rato venían los ediles o concejales y nos decían que ya estaba el presupuesto para la vía pero nunca hacían nada, ahora lo hizo fue Mira”, dijo Estrella García, una mujer que lleva 45 años viviendo en Ciudad Jardín.



La preocupación sobre esta pavimentación tiene que ver con un tramo de la 133, entre las carreras 59B Bis y 59C Bis, que no será asumida por la iglesia y que, según el edil del Centro Democrático, Jaime Morón, es responsabilidad de la alcaldía de Suba.



“Solicitamos a la constructora que enviara los estudios de cómo se estaba haciendo la vía para que cuando la alcaldía local llegara a completar la obra, no hubiera problemas”, sostuvo el cabildante, quien añadió que, tras realizar por mucho tiempo esta solicitud, finalmente esta semana se cumplió.

En marzo de este año la constructora anunció obras en andenes. Desde entonces no se han tapado. Foto: Rafael Jaller Santamaría

El ingeniero de la obra, Yesid Camelo, sostuvo que espera que el IDU reciba a satisfacción la capa asfáltica de la calle 133 en septiembre de este año, para dar apertura al nuevo púlpito. Aclaró que, aunque no era requisito hacer la vía completa, ellos resolvieron hacerlo “para la comodidad de la comunidad y de los asistentes”, dijo Camelo.



Pese a esto, los vecinos sostienen que hay varias situaciones incómodas con los trabajos de construcción de la iglesia. “Creen que porque nos van a dar la vía gratis pueden hacer lo que quieren”, reclamó Horacio Álvarez, un habitante de la zona. Un problema es que el andén oriental de la carrera 59A entre la 133 y la 132, y el andén norte de la calle 132 entre las carreras 59A y 59, fue excavado desde marzo de este año para la conexión de redes de Codensa, y no ha sido reparado.

“Desde el 11 de abril dañaron el andén, dijeron que duraba 45 días y vamos para cuatro meses. Cuando llueve es tenaz”, se quejó Janeth Gómez, residente del sector. Sobre esto, Yesid Camelo, el ingeniero de la obra, dijo que no han podido tapar los andenes por falta de permisos del IDU.



Por otro lado, las afectaciones propias de una construcción de estas dimensiones, que incluyó una excavación para dos sótanos que servirán de parqueadero para 400 vehículos, ha deteriorado algunas viviendas aledañas, como la de Tránsito Cubillos de León, una mujer de la tercera edad que vive sola con su esposo, quien está enfermo.



“Todas las paredes están agrietadas y no me dejaron salida para el parqueadero que tenía arrendado, no recibo dinero por eso desde hace seis meses”, lamentó Tránsito Cubillos. Sobre esta y otras solicitudes que han surgido de habitantes con afectaciones en sus viviendas, la constructora aseguró que las atenderán.

‘Profecías’ como doctrina

La iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional (IDMJI) conocida por muchos por ser liderada por María Luisa Piraquive, fue fundada en 1972 y hace parte del movimiento carismático o neopentecostal inspirado por iglesias evangélicas, bautistas, metodistas, presbiterianas, episcopales, luteranas y católica. Dentro de su doctrina se destaca que es “practicante de la Biblia, guiada por el Espíritu Santo, en la que se manifiestan los dones espirituales, especialmente el don de la Profecía”.



Según explican, en la primera profecía dada por el Espíritu Santo, mediante la hermana María Luisa Piraquive, en 1972, a su entonces esposo Luis Eduardo Moreno, Dios le hizo, entre otras, la siguiente promesa: “Mi Espíritu los guiará y les enseñará todas las cosas”.



Aunque varias vertientes del cristianismo declaran a esta iglesia como contradictoria de la verdadera doctrina cristiana, ha logrado extenderse por todo el mundo logrando en la actualidad contar con más de 1.000 lugares de congregación a lo largo de decenas de países de varios continentes.



