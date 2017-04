Lo que debe tener en cuenta cuando vaya a comprar pescado esta semana

Debido al incremento de consumo de pescado y sus derivados durante esta Semana Santa, la Secretaría Distrital de Salud hizo algunas recomendaciones a la ciudadanía a la hora de comprar y almacenar este alimento, con el fin de evitar intoxicaciones.



El primer consejo es verificar la temperatura a la que se almacena este alimento: para refrigeración, debe ser entre 0 y 4 grados centígrados, y para congelación, de 18 grados bajo cero.



A la hora de comprar pescado fresco debe fijarse en que las escamas del animal sean brillantes y estén unidas, la piel no debe presentar laceraciones o arrugas. Los ojos deben ser transparentes y brillantes, y bajo ninguna situación deben estar manchados de rojo o con sangre al interior.

El producto no debe presentar olores extraños o similares al amoniaco. En el caso del pescado seco, su color debe ser amarillo uniforme, no debe tener manchas rojas o verdes y su sabor debe ser salado.



Si va a comprar pescado congelado, debe verificar que no esté blando y, dependiendo de la especie, la carne debe ser de color rosada o blanca. Sin importar el tipo de pescado que compre, debe verificar que esté bien empacado.



Además, debe contar con la información clara sobre la fecha de vencimiento, número de lote, instrucciones de conservación y número de registro sanitario.



Si el empaque presenta enmendaduras o está roto, absténgase de comprar el producto. A lo largo de la semana, Salud inspeccionará los diferentes expendios de pescado que se ubican en la ciudad.

Incautan palma de vino

La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) incautó el pasado fin de semana 500 kilos de palma de vino en la plaza de mercado de Paloquemao. Ramos de esta planta iban a ser comercializados durante el Domingo de Ramos, acción que está prohibida por las autoridades, pues se trata de una especie silvestre.



La SDA les recordó a los ciudadanos abstenerse de comprar especies protegidas y recalcó que para las celebraciones religiosas pueden hacer uso de ramos hechos con amero de la mazorca.



Las personas que sean sorprendidas comercializando ilícitamente los recursos naturales pueden verse enfrentadas a condenas de prisión entre 48 y 108 meses, además de multas de hasta 3.600 millones de pesos.



BOGOTÁ