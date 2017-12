Lo que aconseja una experta para recibir el nuevo año

Para Isleany Angulo, maestra espiritual certificada por Charles Virtue & Peroshini Naidoo (EE. UU.), dejar el 2017 atrás y darle la bienvenida al 2018 es un momento oportuno para enrutar nuestras intenciones.

Por lo tanto, advierte, vale la pena tomarse un tiempo el 31 de diciembre para disponer el cuerpo, el espíritu y el hogar. En esta época, cuando plazas de mercado como las de Paloquemao y La Perseverancia se llenan de espigas, flores, esencias y aceites rituales, no es difícil hallar los elementos que Isleany sugiere para terminar diciembre muy bien.

Preparación física

La guía sugiere llevar una dieta líquida (por lo menos en la mañana), pues esta “ayuda a tener energía disponible para procesar, observar, liberar y transformar lo que afecta nuestra vida e impide conectar con nuestra esencia divina”.



En lo referente a la casa, invita a hacer oraciones o mantras de limpieza (estos se encuentran fácilmente en internet), mientras se encienden velas en el altar del hogar o en la mesa central (comedor o sala). En ese momento, se procede a hacer una limpieza siguiendo cuatro pasos.



Primero: ordenar todo y recordar siempre que hay “un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar”.



Segundo: mover la energía de la casa, que está en los muebles, camas, cortinas, utensilios de cocina, entre otros elementos; moverlos y limpiarlos.



Tercero: seleccionar lo que ya no se usa, teniendo en cuenta que tres meses de desuso dan señales claras de que esos elementos ya no son necesarios. “Compartir algo que aprecio con otras personas es una buena práctica”, indica Isleany.



Cuarto: otorgar importancia y hacer conscientes los espacios que hacen vibrar emociones, sentimientos, personas y prácticas, de la siguiente manera: relaciones, amor, creatividad, hijos, benefactores, viajes, zona de trabajo, salud y reconocimiento, reputación, prosperidad, familia, ancestros, estudio, desarrollo cultural. No se olvide de arreglar y honrar su espacio de meditación u oración.

Limpie energías

Encienda alcohol y bicarbonato en una sartén que facilite el movimiento en el interior de la casa, y con esto vaya de adentro hacia afuera de la vivienda. “En el proceso pida la asistencia del arcángel Miguel y de sus guías espirituales para transformar las energías en luz”. Se puede quemar salvia blanca, palo santo u otro elemento de poder en forma de sahumerio, con puertas y ventanas cerradas. “Se recorre de adentro hacia afuera, y se pide limpiar y liberar energías asociadas al miedo”, agrega ella.



A continuación siga con los inciensos. Se abren puertas y ventanas, pensando en liberar todo lo que no se quiere en casa ni en la vida personal. Luego se recorre con el incienso, desde la puerta hacia adentro. “Abro otra vez la puerta principal y les doy la bienvenida a arcángeles, ángeles, maestros y guías espirituales. Hago audible esta invitación, y lo que deseo manifestar. Recomiendo convidar a los arcángeles Miguel (protección), Gabriel (fertilidad de ideas y proyectos), Jofiel (pensamientos positivos, belleza y orden a mis pensamientos), Ariel (proveer necesidades físicas), Chamuel (amor incondicional), Rafael (salud emocional, física y mental), Raguel (armonía y sanación de malentendidos familiares) y Madre María para sembrar luz divina en cada espacio”, explica.

Baño y deseos

Encienda una vela en su baño para que ayude a transformar energías. Luego “nos aplicamos jabón azul de la cabeza a los pies, para liberar energías que no quiero; se invoca al arcángel Miguel para esta limpieza".



Dos: sal marina, del cuello a las plantas de los pies (recordando que tenemos portales energéticos) con la intención de liberar nuestro cuerpo físico de toxinas y todo lo negativo. El arcángel Jofiel ayuda en esta limpieza.



Tres: miel y aceite o esencia favorita se mezclan y se aplican desde la planta de los pies hasta el cuello. Hacemos audible nuestra oración preferida y aquello que nos genera bienestar y queremos para nuestro 2018”. Con esta guía, fe y buenos actos, finaliza la maestra, se atraerá lo mejor en el nuevo año.



FELIPE MOTOA FRANCO

EL TIEMPO

En Twitter: @felipemotoa