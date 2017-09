'Ustedes no son políticos, son pastores', le dijo el Papa a obispos

El papa Francisco recordó este jueves a los obispos colombianos "que no son técnicos o políticos sino pastores" y se deben empeñar por llevar la reconciliación al país, en una reunión en el palacio Cardenalicio de Bogotá durante su segundo día de viaje en Colombia.



El papa Francisco pronunció un largo y duro discurso a los altos representantes de la Iglesia católica del país, que para algunos ha quedado demasiado al margen y mostrado frialdad en el proceso de paz y los acuerdos con las Farc, ahora convertida en partido político.

Por ello, el papa en el salón del palacio cardenalicio recordó a los 130 obispos presentes que "Colombia tiene necesidad de su mirada propia de obispos, para sostenerla en el coraje del primer paso hacia la paz definitiva, la reconciliación y hacia la abdicación de la violencia como método".



"Muchos pueden contribuir al desafío de esta Nación, pero la misión de ustedes es singular. Ustedes no son técnicos ni políticos, son pastores", les dijo. Y puntualizó que "Cristo es la palabra de reconciliación escrita en sus corazones y tienen la fuerza de poder pronunciarla no solamente en los púlpitos, en los documentos eclesiales o en los artículos de periódicos, sino más bien en el corazón de las personas".

Muchos pueden contribuir al desafío de esta Nación, pero la misión de ustedes es singular. Ustedes no son técnicos ni políticos, son pastores FACEBOOK

TWITTER

"Colombia tiene necesidad de ustedes para reconocerse en su verdadero rostro cargado de esperanza a pesar de sus imperfecciones, para perdonarse recíprocamente, no obstante, las heridas no del todo cicatrizadas", agregó.



Y recordó que a la Iglesia, "no sirve alianzas con una parte u otra, sino la libertad de hablar a los corazones de todos".



El papa argentino pidió entonces que "construyan una Iglesia que ofrezca a este país un testimonio elocuente de cuánto se puede progresar cuando se está dispuesto a no quedarse en las manos de unos pocos".



Otro de los consejos del papa fue que no participen "en ninguna negociación que malvenda sus esperanzas."

Y les animó a no tener miedo a "alzar serenamente la voz" para recordar a todos "que una sociedad que se deja seducir por el espejismo del narcotráfico se arrastra a sí misma en esa metástasis moral que mercantiliza el infierno y siembra por doquier la corrupción y, al mismo tiempo, engorda los paraísos fiscales".



Les exhortó a ocuparse de marginados y a reservar "una particular sensibilidad hacia las raíces afrocolombianas de su gente, que tan generosamente han contribuido a plasmar el rostro de esta tierra".



También les pidió ser una "Iglesia en misión" y así ocuparse de los problemas de las familias colombianas y "en la plaga de la violencia y del alcoholismo", así como "en tantos jóvenes amenazados por el vacío del alma y arrastrados en la fuga de la droga, en el estilo de vida fácil, en la tentación subversiva".



EFE