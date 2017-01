Inmovilizaron a conductor con su carro porque lo confundieron con Uber

De acuerdo con Didier Alexis Gutiérrez Barbosa, conductor de un vehículo de servicio especial, la Policía envió su carro a los patios de Fontibón con el argumento de que está trabajando de manera irregular. “Ellos piensan que soy conductor de Uber, pero llevo 12 años en el transporte especial”.

El altercado ocurrió el domingo hacia las 10 de la noche en la calle 86 con carrera15, en el norte de la ciudad. Gutiérrez asegura que fue contratado por una empresa de asistencia y esperaba en ese sector a los pasajeros cuando lo retuvieron las autoridades.

“Les muestro el contrato de la empresas que me contrató, mis documentos que acreditan que trabajo en servicio especial, los papeles del carro. Pero dicen que estoy operando de manera irregular”, señala el conductor.

Luego de que Gutiérrez les presenta los documentos y les explica que no es conductor de Uber, los policías inmovilizan su vehículo y lo envía a los patios de Fontibón. Sin embargo, se encierra en su carro porque considera que los uniformados procedieron de manera errónea.

“Por seguridad, no me bajo del vehículo porque no tengo garantías. Me amenazaron con tirarme gases lacrimógenos y dijeron que iban a estrenar el nuevo código de policía conmigo”, asegura Gutiérrez.

El conductor, dueño de una empresa de transporte especial, también denuncia que la semana pasada otro de sus vehículos fue llevado a los patios en las mismas circunstancias. Aún se encuentra en Fontibón y dentro del automotor esperando a que se resuelva su situación.

“Estamos cansado de la persecución de la Policía. No nos dejan trabajar en paz. Además de perjudicarnos con la retención de los carros, me toca pagar unas multas, que son injustas”, puntualiza el conductor.

