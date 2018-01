Condenan a 43 años de prisión a feminicida de Nazlly Jhohanna Muñoz

Los hechos ocurrieron cuando el hombre entró a un establecimiento público en el centro de Bogotá y en medio de un altercado con la víctima, de 31 años de edad, le propinó, según el dictamen de Medicina Legal, 17 ataques con arma blanca. La mujer fue trasladada al Hospital Santa Clara, pero por la gravedad de las heridas perdió la vida



Familiares de la víctima celebraron la decisión. “No nos devolverán a mi hermana, pero sabemos que con la condena, otras mujeres se animarán a denunciar a sus agresores” le dijo Nancy Muñoz a EL TIEMPO, luego de la audiencia pública.

El Juez 18 del circuito de conocimiento explicó que la sentencia es acorde a la gravedad de los hechos y señaló que la legislación colombiana debe quitar el estigma de una sociedad heteropatriarcal. El condenado responderá en prisión por el delito de feminicidio agravado.



Nazlly, cuyo sueño era conseguir una vivienda propia para tener estabilidad con sus tres hijos, había tratado de denunciar en dos oportunidades al agresor pero, según sus familiares, no le habían recibido la solicitud, en una ocasión porque no tenía el número de cédula del hombre y en otra porque no estaba el funcionario competente.



Cifras desalentadoras



Según la Secretaría de la Mujer, este año 8 mujeres han perdido la vida de manera violenta en Colombia, el año pasado en Bogotá 110 mujeres fueron asesinadas; la entidad señaló que el 29% de estos casos ocurren dentro de las viviendas de las víctimas. Explicaron que aquellas mujeres que estén siendo agredidas por sus parejas, tienen la posibilidad de una casa refugio como protección mientras avanza el proceso “La mejor salida es denunciar” aseguró Cristina Vélez Valencia, secretaria de la Mujer.



Pablo Arango Robledo

Citynoticias

Twitter: @reporteropablo