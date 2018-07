Seguridad, el tema clave que sellaron Duque y Peñalosa en su encuentro

Poco más de dos horas duró el encuentro entre el presidente electo de Colombia, Iván Duque, y el alcalde mayor, Enrique Peñalosa, quienes se reunieron en la tarde de este martes en el Palacio Liévano –calle 10.ª con carrera 8.ª– para abordar, entre otros temas, la seguridad y la movilidad en la capital.

Durante la conversación, que fue cordial, y acompañados de sus equipos de trabajo, Duque fue enfático en la necesidad de crear un compromiso por la seguridad de los habitantes de Bogotá. En este sentido se mostró preocupado no solo con lo que pasa en la capital, sino también con las demás áreas urbanas de Colombia.



“Quiero trabajar por Bogotá. Espero hacer consejos de seguridad en algunas de las localidades y fortalecer este aspecto entre los ciudadanos”, anunció el próximo presidente, quien se posesionará en el cargo el 7 de agosto.



Según el alcalde, durante el encuentro, Duque manifestó su compromiso de trabajo conjunto, lo cual hace prever que será una agenda en llave.



“Me ofreció salir juntos a monitorear diferentes temas de la ciudad, como el de seguridad”, precisó Peñalosa. Esto deja entrever que para el próximo gobierno nacional, este va a ser un tema prioritario.



El mandatario electo también se refirió al respaldo que se le dará al metro elevado desde la nación, impulsado por esta administración y apoyado por la saliente presidencia de Juan Manuel Santos. En ese sentido, el Gobierno central ya se había comprometido a aportar el 70 por ciento de los recursos necesarios para las obras, ante lo cual Duque mantendrá esa condición.

Así mismo, demostró interés en la agenda social y en la creación de industrias creativas y culturales en la capital.



“También reafirmo mi compromiso con la movilidad, queremos apoyar decididamente que la ciudad tenga su metro, queremos avanzar también en la agenda social y en el impulso que ha venido haciendo la ciudad a los sectores culturales y las industrias creativas”, señaló. “Creo que este tipo de relaciones amables le sirven a Colombia y a la ciudadanía. Por eso, queremos tener un diálogo con todos los alcaldes del país”, manifestó Duque.



Entre tanto, el alcalde expresó: “Estoy muy agradecido con el presiente Duque por esta reunión que hemos tenido, le hemos planteado una gran cantidad de desafíos, dificultades y necesidades que tenemos en temas de movilidad, seguridad y diferentes aspectos que tenemos que sacar adelante en equipo”.



Se sabe que además de la reunión que tuvieron con sus equipos respectivos, Duque y Peñalosa sostuvieron un encuentro privado por cerca de 20 minutos. De esta reunión todavía no se conocen detalles.

El encuentro

Duque llegó al Palacio Liévano a las tres de la tarde, se bajó de su camioneta y caminó por la calle 10.ª, en el centro de la capital. Allí, afuera, lo esperaba Peñalosa.

Los ciudadanos no podían creer que los dos estuvieran en ese lugar y a esa misma hora. Todos querían saludarlos. Se les fueron encima.



“Es el presidente, es el presidente”, repitió animada una mujer que caminaba con su hijo. Una funcionaria dijo: “Yo prefiero darle la mano a pedirle la foto; no me importa, yo lo saludo”. También querían tomarse una foto. Duque no perdió la oportunidad para acercarse a los niños. Luego de unos minutos, los dos entraron al edificio Liévano.

REDACCIÓN BOGOTÁ