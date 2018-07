Contribución por parqueo, ¿el salvavidas para el SITP?

En el Concejo de Bogotá se vivió este lunes un día agitado como consecuencia de la plenaria en la que se discutía el proyecto de acuerdo que contempla el cobro de una contribución por el servicio de parqueadero y parqueo en vía, dinero que según la administración Distrital destinará a mejorar el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), hoy en una crisis severa.

Durante el debate, cuya votación quedó programada para este martes, se escucharon voces a favor y en contra.



La bancada del Centro Democrático dijo por medio de una carta que votará negativa la ponencia.



Por su parte, Lucía Bastidas, del partido Alianza Verde, señaló que con esta medida, millones de personas que se movilizan en transporte público se beneficiarán. “Necesitamos fuentes de financiación para salvar el SITP, y esta es una alternativa”, agregó.



El concejal José David Castellanos, de Cambio Radical, aseguró que la crisis del SITP no se va a solventar con esta contribución que deben hacer quienes usen los parqueaderos. Lo que se debe hacer es renegociar los contratos con los operadores del SITP.



“No es cierto que solo los estratos altos serán los únicos que se verán afectados con esta medida. Datos del Dane señalan que en el 74,2 por ciento de los estratos 2, 3, 4 se concentra el parque automotor de la ciudad. Además, los bogotanos no deben pagar las pérdidas de las empresa privadas del transporte público”.



Rolando González, del mismo partido, dijo que “este proyecto de acuerdo no va a incentivar la utilización del SITP, sino que a la hora de elegir un parqueadero, los propietarios de carros van a buscar el que no cobre el tributo más alto, y eso va a fomentar la ilegalidad de los parqueaderos”.

Pero, de no pasar este proyecto, ¿qué salidas le quedarían al Distrito?



Germán Prieto, experto en movilidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, señaló que de no conseguirse esta contribución, sería muy difícil lograr cubrir el déficit de este sistema de transporte. “Los recursos deben salir de la gente, y lo más lógico es que sean por parte de los vehículos particulares para que sostengan el transporte sostenible de la ciudad”, agregó el experto.



Plinio Alejandro Bernal, especialista en la materia señala que de no aprobarse esto, la plata para cubrir el déficit tendrá que salir de los ingresos que recibe la ciudad, como ha sido en los últimos años. “El dinero no solo debe ser para cubrir déficit, también se deben ver mejoras en la calidad del servicio, en la seguridad, y que los usuarios la perciban”, agregó.

Lo que se propone

El proyecto de acuerdo señala que se espera que al año se recauden cerca de 235.000 millones de pesos, por una vigencia de 10 años.



La Secretaría de Movilidad señaló que en promedio se cobrarán entre 5 y 15 pesos por esta contribución por minuto en toda la ciudad, para un total de 17 zonas que apliquen la tarifa las tres primeras horas.



Por ejemplo, en un punto de actividad comercial de estrato 3, con bajo acceso al transporte público y bajo nivel de congestión vehicular, se pagarían 5 pesos por minuto. En un centro empresarial localizado en estrato 6, con alto nivel de congestión y alto acceso al transporte público, se pagarían 15 pesos por minuto.



En una zona industrial estrato 4, con alto acceso a transporte público y bajo nivel de congestión, se pagaría 9 pesos por minuto y en un sector residencial estrato 1 o 2, con escaso acceso a transporte público y baja congestión, no se pagaría contribución.

Sistema inconcluso

La implementación del SITP, creado en la alcaldía de Samuel Moreno y Clara López (Polo Democrático), debía estar lista 18 meses después de su firma (febrero del 2011), pero luego de siete años aún no lo está. Dos de los concesionarios cuyas rutas cubre el provisional nunca operaron. Su déficit es de $ 600.000 millones.

