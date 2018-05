Concejales piden más precisión en licitación de los buses para TM

Cambiar el modelo de pago de la tarifa, que la flota sea 100 por ciento eléctrica y que se realicen acciones efectivas en el sistema para ver los cambios fueron algunas de las observaciones que surgieron de los concejales que citaron a control político a TransMilenio (TM) por la licitación del cambio de flota de las fases I y II.



Durante la sesión que se realizó ayer y que se levantó a las 12:30 p. m., sin que pudiera intervenir el Distrito, la concejal María Victoria Vargas, del Partido Liberal, cuestionó y pidió a TM precisar si parte de la licitación se desarrollará mediante un contrato de concesión o un contrato de suministro, puesto que en el documento de la licitación pareciera más un suministro que una concesión.

También sugirió que para mejorar la calidad del aire en la ciudad se debe crear una norma que restrinja el tránsito a vehículos de pasajeros y privados que tengan más de 10 años de uso, como sucede en París. “Al centro de esa ciudad solo puedan ir los eléctricos o no contaminantes, mientras que los más contaminantes transitan por fuera de la ciudad”, dijo.



El también liberal Álvaro Acevedo insistió en que la ciudad no puede seguir en diagnósticos y lo que requiere con urgencia son acciones efectivas.

Emel Rojas, del Partido Libres, pidió que se revise en los contratos la tarifa y la canasta de costos y se pague por pasajero transportado y no como ahora se realiza, que es por kilómetro recorrido. “Si esto no pasa, los operadores no hacen control de colados ni de evasión, pues no les interesa”, asegura.



TM busca con esta nueva licitación la entrada de cerca de 1.400 buses nuevos, que reemplazarán a los de las fases I y II que llevan más 16 años de uso. El pasado 23 de abril el Distrito aseguró que se aumentó de 50 a 400 el total del puntaje con el que se beneficiarán los oferentes que incluyan tecnologías limpias (gas y eléctricos) en esta licitación.



“Este proceso de licitación representa una oportunidad para estructurar de la mejor manera el contrato de concesión de TransMilenio para los siguientes años, donde ganen los operadores y ganen los ciudadanos”, manifestó la concejal Patricia Mosquera, del Partido de ‘la U’.



La sesión la cerró el concejal Hollman Morris, del partido Progresista, quien manifestó que se debe hacer un estudio en el que diga cuál es la calidad de la infraestructura que hoy tiene TransMilenio y cómo afecta este medio de transporte la calidad de vida de los bogotanos.



Otro tema que se cuestionó en el debate fue el pago de la comisión de éxito que esta estipulada dentro de la licitación. Los concejales pidieron una explicación a esto, que se espera sea resuelta por el Distrito en la próxima sesión.



EL TIEMPO conoció que en los próximos días TransMilenio será citado al Concejo para que responda sobre la situación actual de los tribunales de arbitramento con los operadores del SITP.



JOHN CERÓN

Bogotá