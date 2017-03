Concejal Lucía Bastidas denunció agresión ante la Fiscalía

Hacia el mediodía del miércoles, cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, llegó la concejal Lucía Bastidas al complejo judicial de Paloquemao para denunciar al hombre que ella señala que la agredió, al escupirla durante el segundo cabildo abierto sobre la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), que se realizó el martes pasado.

De acuerdo con la concejal, la agresión de la que fue víctima se considera una injuria de hecho y por esta razón acudió a la Fiscalía. “Como defensora de los derechos de las mujeres siempre he dicho que denuncien y tengo que dar ejemplo, porque fui violentada y agredida por un ciudadano bogotano. No podemos quedarnos calladas”, dijo la cabildante del Partido Verde.



Bastidas asistió a la diligencia judicial en compañía de los concejales Horacio José Serpa (Partido Liberal), actual presidente de la corporación; Marco Fidel Ramírez (Partido Opción Ciudadana) y Nelly Patricia Mosquera (Partido de ‘la U’), quienes la apoyan en su decisión, debido a que consideran que la agresión también iba dirigida al Concejo, además de su connotación misógina, ya que según ella el escupitajo fue seguido de insultos sexistas y groserías. “Es una agresión a todo el Concejo y a las mujeres de Colombia”, aseveró Bastidas.



Entre tanto, el señalado de la agresión, un pensionado de la ETB que se identificó como Alejandro Lozano, le aseguró a Citynoticias que no escupió a la cabildante.



“Si tiene pruebas, que denuncie. No tengo por qué ocultarme, soy una persona de bien. Pueden mirar mi hoja de vida y jamás he tenido un llamado de atención. Me pensioné de la ETB y no creo que a uno lo jubilen por ser un bandido”, expresó.



Lozano afirmó que en los videos del Concejo se observa cómo la funcionaria estaba “indisponiendo” a los trabajadores de la ETB. Ante dicha acusación Bastidas respondió: “No se justifica la violencia. Mostró un video de hace ocho días donde mi única protesta fue señalar con los pulgares hacia abajo, pero jamás violenté a nadie”.



Por su parte, la personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda, estuvo presente en el momento en el que la concejal instauró la denuncia y anunció que estaba indagando si el presunto agresor era un funcionario público, para iniciarle un proceso disciplinario si fuera el caso.



“Triste que frente a un día tan importante para nosotras tengamos de antecedente esta agresión a la concejal. La estamos apoyando e impulsando. Estamos determinando si el agresor trabaja para el Distrito o la Nación, porque si es un trabajador oficial le adelantaremos las investigaciones disciplinarias”, afirmó.



Ambas coincidieron en que con este proceso se busca impulsar que las mujeres que han sido víctimas de cualquier forma de violencia no se queden calladas y pongan en conocimiento estas situaciones.



“Esto es un llamado a todas las mujeres para que encuentren en la Personería y en la Fiscalía General de la Nación una entidad que las apoya y que las ayuda a hacer este curso que no es fácil. La misma concejal ha hecho todo el recorrido que una ciudadana de a pie debe hacer para denunciar”, finalizó Castañeda.



