Con la visita del papa Francisco Bogotá vive un clima de esperanza

Hay toda una gran campaña que busca crear bienestar entre los ciudadanos de Bogotá, con un mensaje de vida y de valores, tal como lo anunció el alcalde Enrique Peñalosa en el Parque Simón Bolívar, donde se hizo el lanzamiento.



“Este evento es muy importante y diferente, por lo especial que es el papa Francisco. Adicionalmente llega en un momento histórico e importante para Colombia, ya que esto podrá hacer que la paz se consolide”, explicó Peñalosa.



Por su parte la asesora de comunicaciones de la Alcaldía de Bogotá, María Elena Romero, aseguró que la visita del sumo pontífice a Bogotá debe ser un momento de reflexión en el que todos los ciudadanos recuperen ese amor por la ciudad.



“La ciudad va a ser la casa del papa, él va a estar los cuatro días durmiendo aquí, por eso la capital debe prepararse, pero no solo físicamente como ya la estamos preparando, sino también de corazón”, invitó Romero.



El concepto de la campaña es “el primer paso es aprender”, basada en las frases que ha mencionado el sumo pontífice. La capital vive un proceso de transformación y los ciudadanos, como pieza fundamental de este cambio, deben participar. Hay muchas formas de hacerlo, pero la principal es diciendo y sintiendo: Te Amo Bogotá.



“¿Cómo amo a Bogotá? No botando basura, siendo amable con los demás, asistiendo a un partido de fútbol y que no importe si no somos del mismo equipo, respetando las creencias de los demás, dejando salir antes de entrar a TransMileno; todo esto es lo que el alcalde Peñalosa ha invitado a que nosotros hagamos, que mostremos en la visita del papa que estamos aprendiendo a volver a querer a Bogotá”, indicó.



“Esta tarea de recuperar ese amor por Bogotá es de todos, hasta de los que no son de aquí y a los que la ciudad les ha dado oportunidades. Ese es el mensaje principal que se le quiere llevar a la ciudadanía”, resaltó Romero.



También manifestó que la ciudad se va a engalanar para recibir al sumo pontífice de una manera muy especial: “Vamos a tener dos partes muy importantes: una es vestir la ciudad, con imágenes del papa, pero también buscamos que los bogotanos traten de hacer su mejor esfuerzo porque la ciudad esté bien”, afirmó.



Una de las piezas comunicativas que se realizó para darle la bienvenida al papa Francisco, fue un video muy emotivo y una canción compuesta por la banda Máter band, donde se recopilan algunas de las frases del sumo pontífice.