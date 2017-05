Conozca cómo se alquilan los parques de Bogotá

Los parques de la ciudad sí se alquilan, pero depende de cumplir con algunos requisitos, de aportes económicos y de la participación de entidades como Idartes, el IDRD y el Dadep.

Sin embargo, un parque del barrio Niza, de la localidad de Suba, ha sido afectado por estos préstamos. Según una denuncia, grandes producciones de cine y televisión se toman el lugar por completo e, incluso, las vías aledañas.



“Aquí vienen con un contrato que se llama el Pufa, que lo da Idartes, y usan el parque central para poner carpas, parquean de a cuatro a cinco tractomulas alrededor y cierran como tres calles”, contó Adriana Zúñiga, una residente del sector, quien además explicó que al terminar la ocupación –que en ocasiones tarda hasta tres días– el césped y el mobiliario terminan averiados.



En Idartes confirmaron que para este tipo de situaciones se debe tramitar el Permiso Único para Filmaciones Audiovisuales (Pufa) y que puede ser solicitado vía internet por cualquier persona jurídica o natural.



“El Pufa es el único trámite para el aprovechamiento económico del espacio público de Bogotá para la actividad de filmaciones y fue creado por el Decreto 340 del 2014, como un ejercicio interinstitucional que reúne 27 entidades. El trámite tiene una línea de tiempo fija de cinco días hábiles”, explicaron en la entidad.

Desde el 31 de octubre del 2015, fecha en la que empezó a operar este sistema de préstamo, las arcas de la ciudad han recibido 1.232 millones de pesos por concepto de 2.265 permisos emitidos hasta el 31 de marzo del 2017. Solo en el 2016 el recaudo fue de 897 millones de pesos.



Las entidades que reciben los recursos, según el tipo de solicitud, son: IDRD, IDU, Dadep e Idartes. El dinero es invertido en mejoras de la ciudad dependiendo del administrador del espacio público, por ejemplo, el IDRD usa el dinero en mejoras de parques o escenarios especiales.



Sin embargo, por lo menos en el caso de Niza, los ciudadanos reclaman que su zona de encuentro y esparcimiento no se afecte cada vez que lo alquilen.



Es por esto que los habitantes pueden manifestar sus inquietudes y quejas mediante derechos de petición que se radican en las alcaldías locales, la Personería Distrital e Idartes, y que quedan alojadas en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS).



“La mayoría de los parques son administrados por el IDRD, quienes nos notifican inmediatamente cuando en sus escenarios se presenta algún daño. Paso seguido nos comunicamos con el productor responsable de la filmación y le solicitamos resarcir el daño”, precisaron en Idartes.

Misas y eventos culturales

Los parques no solo se usan para grabaciones de series de televisión. En el parque Molinos, de la localidad de Usaquén, cada domingo decenas de feligreses asisten a la misa de las once de la mañana.



Aunque, según el IDRD, para actividades de conglomeración como esta se debe gestionar un permiso a través de la Subdirección Técnica de Parques, encargada de dirigir y supervisar la sostenibilidad económica de estos escenarios, la comunidad tiene vigente una alianza que no implica ningún tipo compensación económica. “El cura no paga porque hay un convenio de muchísimos años atrás donde los afiliados y residentes del barrio querían la misa así, y no se cobra”, manifestó María Hrdina, una residente del barrio.



“Para otros eventos estamos autorizados, desde la Junta de Acción Comunal, a cobrar por horas para poder reinvertir en el parque”, concluyó esta vecina de la zona.



Otro ejemplo es el del parque de la 93, en Chapinero, donde el Dadep tiene un convenio con la administración del sitio. “Nosotros tenemos un contrato con el Dadep donde dice que administramos y mantenemos el parque”, confirmaron los administradores del parque. En este caso hay una alianza que se renueva cada cinco años y el dinero que se percibe por los préstamos para eventos como exposiciones de arte, se reinvierte allí mismo.



Los administradores del sitio explicaron que cualquier actividad comercial que se haga allí tiene que ir enfocada en una agenda cultural o recreativa gratuita y que la realización de los eventos se aprueba tras un consejo de administración integrado por residentes y comerciantes de la zona.



EL TIEMPO ZONA