La primera temporada invernal de Bogotá inició el pasado 17 de marzo y se espera que se extienda hasta los primeros días de junio, según información del Ideam. Por eso entidades distritales como el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y el Acueducto de Bogotá, han hecho énfasis en que los ciudadanos prevengan las situaciones de emergencia desde sus propias acciones.



Algunas de estas son no botar basuras, no parquear sobre alcantarillas (u obstruirlas) y no sacar la basura en días que no sean de recolección. Por eso, EL TIEMPO ZONA salió a preguntarles a los bogotanos si sabían que estas acciones contribuyen a las inundaciones y si desde su cotidiano las previenen.

Y usted, ¿sabía que sus acciones contribuyen a que se inunden las vías? ¿las evita?



Redacción EL TIEMPO ZONA