Bogotanos, así se pueden preparar para el paro de taxistas

El paro de taxistas que se adelantará este miércoles, con término indefinido, puede causar caos vial en diferentes localidades de Bogotá, que tendrá diez puntos de concentración por parte de los transportadores.

Estas concentraciones -que tienen como objetivo protestar contra la plataforma Uber- pondrán a prueba, una vez más, a TransMilenio y el SITP, de acuerdo con José Stalin Rojas, Director Observatorio de logística y movilidad de la Universidad Nacional, quien recomienda en primera instancia el uso de la bicicleta durante la jornada.



Para el experto en movilidad, la bicicleta será uno de los medios que evitará posibles dificultades en el tránsito de los capitalinos, pues quienes la usen no tendrán que padecer algún bloqueo o plan tortuga, en el caso de que ocurran, por parte de los taxistas.



Otra de las alternativas que puede funcionar es el uso del carro compartido. Con esta solución se podría evadir las posibles congestiones tanto en las estaciones como en los articulados de TransMilenio, sistema de transporte que seguramente se va a sobrecargar ante la demanda de usuarios y la salida de 52 mil taxis que cesarán sus actividades para servicio público.



En tanto, la recomendación de Rojas consiste en no movilizarse por las vías principales, puesto que se puede caer en un trancón interminable y, en cambio, usar las calles de los barrios para los desplazamientos en vehículos particulares.



Para las personas que se movilizarán en carro compartido por la calle 170, uno de los puntos de concentración, Rojas señala que pueden tomar vías como la carrera 19 y de esa manera se pueden librar de los trancones.



En cuanto al uso de TransMilenio, el experto en movilidad Fernando Rojas señala cuatro puntos que los ciudadanos deben tener en cuenta para la jornada de este miércoles.



El primero es salir con mucho más tiempo hacia el sistema del que se acostumbra. Es decir, si por lo general sale de su casa a las 7 de la mañana, hágalo 40 minutos antes por precaución.



Además, aconseja planear la ruta que va a tomar a través de las aplicaciones que ofrece TransMilenio, con esto se ahorrará tiempo cuando llegue a la estación y sabrá qué bus tomar.



Fernando Rojas también indica que no es recomendable intentar entrar a la fuerza a los buses que ya van llenos, esto generará desorden en las estaciones y la experiencia para los nuevos usuarios puede que no sea grata. También aconseja a los capitalinos llenarse de paciencia durante la jornada.



ELTIEMPO.COM