Así será la nueva forma de usar taxi en Bogotá sin taxímetro

Una de las grandes apuestas del Distrito con la llegada de las aplicaciones móviles (apps), que se usarán para calcular el costo de la carrera en taxi, es terminar con el conflicto entre usuario y conductor sobre este valor.



Cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad indican que el 43 por ciento de las quejas que llegan a esta oficina por parte de los pasajeros es porque les cobran más o porque creen que el taxímetro está adulterado.

Con estas aplicaciones, el pasajero podrá conocer el costo del recorrido desde el momento en que se sube al taxi o antes, si pide el servicio desde su teléfono inteligente. Si usted no posee este tipo de tecnologías, en la parte trasera del asiento del copiloto estará ubicada una tableta o pantalla en la que el usuario puede poner el sitio de origen y el destino, y de manera inmediata obtiene el costo de la carrera seleccionada. O le podrá solicitar al taxista que haga la operación desde su tableta o teléfono inteligente para que ambos se enteren del costo total.



Hay que tener en cuenta que la empresa de taxis que no tenga una aplicación móvil homologada por el Ministerio de Transporte no podrá cobrar las nuevas tarifas que tendrán un aumento del 7,4 por ciento. Movilidad dio como plazo máximo diciembre próximo para que los taxistas migren a esta tecnología.



El secretario de ese despacho, Juan Pablo Bocarejo, habló con periodistas de la sección local y de tecnología de EL TIEMPO sobre esta medida, cuyo inicio de implementación será en unas dos semanas, luego de la firma del decreto por parte del Alcalde Mayor.



¿Cómo definir el cambio de los taxímetros por ‘apps’?



Es acabar con un invento del siglo XIX que con una guaya se medía la distancia, por uno que tiene geoposicionamiento por satélite. Este es el cambio que hacemos.



¿Quién pagará estas aplicaciones?



Antes el usuario pagaba el radioteléfono, ahora en vez de pagar este radioteléfono, va a pagar los costos de la aplicación, de una tableta y un plan de datos. Es un valor que en adelante estará dentro de la tarifa.



¿Esta tarifa será dinámica?



No. Es inmodificable el monto establecido al inicio de la carrera porque la app calcula un recorrido óptimo y un tiempo aproximado, como Waze.



¿Y si el pasajero pide que se desvíe otras cuadras?



Eso ya es otra carrera.

El incremento será del 7,4 por ciento en las tarifas. Foto: Infografía ETCE

¿Cambiar el taxímetro por la ‘app’ es una idea nueva?



Llevamos año y medio hablando con los taxistas y diciéndoles que la app va a ser obligatoria. Esto es algo que no se le ocurrió al Distrito de la noche a la mañana, lo que queremos es materializarlo, pues ya han pasado dos o tres años hablando de aplicaciones en los taxis y no se ha hecho nada.



¿La aplicación es del Distrito?

No, y no habrá una unificada. Cada compañía de taxis puede presentar su app y esta puede ser de ellos o de una empresa tecnológica que les preste ese servicio. Lo importante es que esté homologada por el Ministerio de Transporte porque así lo establece la ley y nosotros debemos verificar que tenga la fórmula para calcular la tarifa.



¿El pago será en efectivo?



Si la carrera se pide por el celular se puede pagar con tarjeta de crédito o débito, pero si se aborda en la calle no, porque a los taxis no se les ha pedido que tengan ese datáfono.

¿En qué se va a diferenciar de Uber?



En que esto es legal.



¿Con esto buscan contrarrestar a Uber?



La idea es que la gente vuelva a confiar en el taxi.



¿Se basaron en algún modelo para hacer este cambio en los taxímetros?



Buena parte de las cosas están inspiradas en los cambios que se han hecho a nivel mundial. Es un modelo que funciona en Ciudad de México, allá tienen la tableta cerca de 80.000 taxistas, al igual que en Washington (EE. UU.)

Conocimos que los taxis tendrán unas pequeñas luces de colores...



Sí, serán una de color verde y una roja. La verde significa que está libre y si la roja titila es que va a recoger carrera y si está plena es porque va ocupado.



¿Se podría decir que este es el fin del ‘muñeco’, o estas ‘apps’ son igualmente vulnerables?



Con esto se tendrá una revisión de cada carrera, con el costo de la misma y si en algún caso no se cobró lo que establecía el algoritmo de la app, entonces la Secretaría de Movilidad multa a la empresa donde está afiliado el taxi.



¿Esto también controlará a aquellos conductores que tienen muchos comparendos y siguen manejando taxi como si nada?



Sí, hoy hay conductores de taxis que deben muchos comparendos y las empresas de taxis se escudan en que no hay una base de datos que depure la calidad de los conductores; esto lo haremos para lograr una transformación de fondo en el transporte y en la movilidad de la ciudad.



¿Ya existen empresas de taxis que tengan esta aplicación?



Sí, ya hay empresas, una de ellas es Taxis Libres.



Hablando de tarifas, ¿por qué volver a subirlas?



El Ministerio de Transporte obliga a la Secretaría de Movilidad cada 31 de julio a sacar un estudio y se define cuánto subió la gasolina, cuánto subió el salario del conductor, cuánto subieron los insumos, y si tengo un vehículo extranjero debo saber cuál es el cambio del dólar, etc., y a esto se suma hoy el cambio tecnológico. Esto no me lo estoy inventando, existe una ley que dice que hay que cambiar una tarifa. Detestamos subir costos, porque políticamente es un desastre, pero esa es la ley.



Hemos oído decir que existiría otro tipo de taxis en la ciudad, unos con mejor calidad, ¿cómo es eso?



Se está analizando la posibilidad de tener un factor de calidad en los taxis y este plus es un vehículo que tenga características especiales como frenos ABS, air bags frontales, apoyacabezas y que su capacidad sea mínimo para cinco personas (incluido el conductor) que viajen cómodamente. A esto se suma que los conductores estén uniformados, ellos tendrán una tarifa especial.



¿Son carros nuevos?



Estos taxis deberán ser de color amarillo y tendrán una franja negra que rodeará la totalidad del vehículo. Adicionalmente, para habilitar el cobro del factor de calidad por primera vez en el vehículo, no deben ser modelos inferiores al 2014.



¿Hoy de los taxis que circulan en la ciudad cuántos tendrían esas características?



Sería el 3 por ciento del total de la flota. (Hoy hay en Bogotá aproximadamente 52.000 ‘amarillos’). Si el propietario de un taxi quiere tener uno con factor de calidad debe chatarrizar otro para reemplazarlo.



¿Eso quiere decir que sigue congelado el cupo para taxis?



Sí, además hoy hay dos dígitos que tienen pico y placa en los taxis, entonces, para que voy a pedir más taxis.



JOHN CERÓN

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter @CeronBastidas

Escríbanos a johcer@eltiempo.com

Con ayuda de la sección de Tecnología