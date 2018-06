Durante estas vacaciones evite los accidentes caseros

Cada día en Bogotá, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) registra 23 atenciones en salud y 18 traslados en ambulancia producto de accidentes caseros, que afectan especialmente a los niños. Entre enero y mayo fueron 2.492 casos del primero y 2.843 del segundo, según el reporte oficial del Crue.



El problema se intensifica en temporada de vacaciones de mitad de año. Por eso, la Secretaría de Salud envió una alerta a los padres de familia, cuidadores y adultos, para que extremen las medidas preventivas, a fin de evitar los accidentes caseros, que usualmente ocurren en la cocina y al baño, principalmente.

Para evitar accidentes en la cocina, recomienda restringir el acceso de los niños, sobre todo durante la preparación de alimentos, porque se pueden ocasionar quemaduras.



Es importante cerrar los conductos de gas después de usarlos, mantener los mangos de los sartenes y ollas en uso hacia la pared, para evitar que los alcancen, y no olvidar que debe verificar el buen estado de la olla a presión antes de utilizarla. No se debe manipular en presencia de los menores.



Otros consejos: alejar a los niños de la zona de planchar, no permitir que jueguen sobre sillas, mesas ni muebles; cubrir con protectores o cinta los tomacorrientes, utilizar antideslizantes para pisos, baldosas y duchas, y guardar los medicamentos en sus envases originales y fuera del alcance de los menores.En caso de quemaduras, recuerde lavarse únicamente con agua fría en la zona afectada.

