‘Los Dogos’: el cómic como ideal de vida

Desde pequeño lo ha inspirado el arte. Sebastián Copete sabía que se dedicaría a llamar la atención, a ser diferente y a buscar cómo expresarse. Incluso ideó a sus siete años su primera historia, ‘Sank y el tigre Frink’, como un anticipo a lo que sería su vida entregada al cómic.



En 2015, Sebastián se enamoró de una chica de su universidad, la Sergio Arboleda, ubicada en Chapinero. “Para no verla todo el tiempo empecé a dibujar en mis cuadernos. Ella nunca me paró bolas”, dice con una sonrisa dibujada en el rostro, pues, después de todo, desde ahí se gestaría lo que hoy es su ideal de vida.

Luego de muchas hojas llenas de colores, se dio cuenta de que tenía talento para el dibujo y nacieron ‘Los Dogos’, una serie de cómics cuyos protagonistas son Jimbo Weedofield (el zorro) y Johnny Dollar (el pato).



La historia se desarrolla en Psycholland, un mundo donde Jesús está representado por el celular y Dios, por el cargador. “ ‘Los Dogos’ son una crítica directa a la vida moderna, donde todos nos desvivimos por estos aparatos –señala el celular–, por las redes sociales y por mostrarle al mundo una vida de mentiras”, cuenta Sebastián.



A sus 25 años, resalta que la idea de sus cómics (traducidos también al inglés) surgió luego de un choque de ideales y de una profunda reflexión de cómo estaba llevando su vida.



En el 2009, Sebastián conformó una banda de ‘hardcore’, un subgénero musical originario de Estados Unidos y que llamó su atención durante siete años, hasta que, como cuenta, despertó a la realidad.



Sebastián había logrado, en un viaje a Inglaterra, conocer al cantante Oliver Sykes, uno de los roqueros más reconocidos en la escena internacional, con quien creó una amistad y empezó a publicar fotos con el artista en sus redes sociales. Sus cuentas colapsaron.



“Empecé a llenarme de solicitudes, eran casi 400 al día... Pero no supe llevar ese impulso y desaproveché la oportunidad de ser un influenciador de la talla de Sebastián Villalobos, por ejemplo. Hasta él me envió solicitud de amistad y yo nunca le respondí, pues tenía el ego en las nubes”, asegura.



Fue en este momento cuando sus padres le aconsejaron estudiar y formalizar sus gustos con una carrera profesional, por lo cual ingresó a la Universidad Sergio Arboleda, donde actualmente cursa octavo semestre de Marketing.



El futuro de ‘Los Dogos’ desde su apartamento, ubicado en el barrio Montearroyo, en la calle 134 con avenida 9.ª, Sebastián, a quien ahora llaman el ‘Dogo’, no deja descansar sus colores con el firme propósito de llevar la serie de cómics a la televisión.



En el 2015 viajó a Medellín, donde participó con su idea en el Shark Tank Geek, un concurso que le abrió la mente a nuevas ideas y donde aprendió de la movida del cómic en Colombia.



“Allí logré contactarme con personas del medio que podían llevar mi serie a canales como MTV. Es mi segunda oportunidad, no tengo dudas”, sostiene.

CAROLINA PAVA

EL TIEMPO ZONA@lauracaropg