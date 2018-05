De ‘picaditos’ en la obra al Mundialito de Rusos 2018

Colombia goleó a Polonia 8 a 1. Por una hora, César Gómez soñó ser mejor que Falcao, James y Cuadrado juntos. Tan solo él le metió seis goles al arquero de Polonia, no al inmenso Lukasz Fabianski sino a José Piña, quien vio pasar una y otra vez, entre sus pies, un viejo balón amarillo.

Si este fuera el Mundial de Rusia 2018, la segunda fecha habría sido gloriosa para Colombia. Pero este es el Mundialito de ‘Rusos’ y la victoria fue todavía mejor para la selección de la obra ‘Campín 1’, que representa a Colombia en el torneo.



Para que encuentros deportivos como este fueran posibles, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en alianza con AJE Group, El Gran San y Canal Capital, convocó a 320 trabajadores de obra o ‘rusos’, como se les dice de forma coloquial, de varias obras en la capital para organizar los mismos 32 equipos que irán al Mundial.

Los jugadores son obreros de los distintos proyectos del Distrito. Con este mundialito, el IDRD hace un homenaje a su trabajo. Foto: Cortesía IDRD

Los partidos se jugarán hasta el 10 de junio en el coliseo cubierto del Parque Recreodeportivo El Salitre, PRD, los sábados de 3 de la tarde a 9 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 6 de la tarde.



EL TIEMPO asistió a uno de los partidos de la segunda fecha.

Pies a la obra

José Piña se sintió inmenso al entrar a la cancha, así fuera el más bajito del equipo. Avanzó con valentía y vio en las graderías al poco público que había, pero el único que le importaba: su esposa, Rocío Murcia, y su hija Sofía, de 7 años. Habían madrugado para venir al compromiso desde Bosa Porvenir.



Piña y sus compañeros del equipo Polonia –o del contrato IDU 1371– que adelanta obras en el Portal Sur, se alinearon en silencio junto a los otros cinco jugadores de la selección Colombia, o la sección Campín 1, encargada de la estructura de lo que será el nuevo Coliseo El Campín o Movistar Arena. No hubo himnos, ni un ¡Oh, gloria inmarcesible! ni la Mazurka de Dabrowski, el himno polaco. Hubo silencio y cálculos. Polonia ya había perdido el partido pasado, Colombia lo había ganado.



Comenzaron. Colombia ganó el balón y, en pocos minutos, anotó el primer gol. Luego vendría otro y otro contra Piña y su equipo. Y sin embargo, Sofía gritaba: “¡tú puedes, papi!” y Rocío la secundaba: “¡firme, Piña!”.



Un pitazo. “¡El capitán de Polonia no tiene canilleras!”, reclamó el árbitro. El partido se detuvo y pareció acabar en sanción. Pero el juez concedió “seguimos el encuentro. Pero esto no vuelve a pasar”. Y continuaron los goles a Polonia. Cuatro, cinco. Rocío reía: “Piña no juega ‘picaditos’. Entre semana no le queda tiempo. Anoche salió de la obra a las 7 de la noche”. José Piña, en la obra del Portal Sur, está atento a asistir la coordinación de labores y préstamo de herramientas.



Un gol de Polonia (y ni uno más). Seis, siete de Colombia. César Gómez, un moreno del Alto Magdalena, reía: “¡qué goleada, mano!”. Los jugadores de la selección colombiana de rusos eran enormes y ágiles. Ganaban el balón con facilidad, enredaban a los defensas y, sin más, anotaban. Llegaron a ocho goles al final del partido.

Con el partido Colombia Vs. Polonia comenzó la segunda fecha del mundialito. Foto: Ana Puentes Para la asignación de los países a cada equipo, se realizó un balotaje a finales de abril Foto: Ana Puentes Algunos de los trabajadores sacaron espacios en fines de semana para entrenar. Foto: Ana Puentes Polonia fue goleada en la última fecha y está en riesgo de ser expulsada del campeonato. Foto: Ana Puentes

“¡No, papi! Ustedes son muy malos”, exclamó uno de los niños de la barra del equipo Polonia, que tímidamente sumaba unas seis personas. Piña volvió cabizbajo y cojeando, “empecé a tener un tirón en la pierna”, confesó el arquero de más de 40 años y una calva naciente en la coronilla de la cabeza. “Dicen que ellos entrenan muy seguido”, se excusó, jadeante.



Del lado de la hinchada de Colombia, que sumaba un par de personas más, hubo más optimismo. “Los habríamos goleado más, de no ser porque tu marido se comió como tres”, decían los jugadores divertidos a María Yepes, esposa de Osnáider. Ella no dejaba de mirarlo con ojos coquetos desde la gradería.



“¿Entrenar?”, dijo Osnáider y soltó una carcajada, “a nosotros nos tienen prohibido jugar entre semana. A veces nos pegamos unos ‘picaditos’ el fin de semana. Pero con decirte que acá nadie tiene posición asignada, jugamos a lo que caiga”.



Después del encuentro, los jugadores abrazaron a sus novias. Vieron el siguiente encuentro: Japón vs. Senegal. Pero perdieron el interés cuando Perú le ganó a Francia por inasistencia y, para matar el tiempo, se echó un ‘picadito’ con los jugadores de Australia.



No tomaron energizante, sino gaseosa y tinto. Y, a eso de las 11, salieron a hacer del próximo pedacito de tierra, con dos ladrillos a cada extremo y con una familia por hinchada, su gran Estadio Olímpico Luzhnikí, como el de Moscú.



Este sábado jugarán la tercera fecha y la última ronda de grupos. Egipto, Marruecos (o los de la 106), Dinamarca, Argentina, Serbia, México, Túnez y Colombia son los líderes de sus grupos hasta hora. Francia fue expulsada por no asistir a ninguno de los compromisos. Y peligran en las últimas posiciones los ‘rusos’ de Rusia (o los del Campín 10), Portugal, Islandia, Suiza (más conocidos entre el gremio como ‘Los de Siempre’), Bélgica, Corea del Sur y Polonia, que sufrió la goleada de su vida en el Mundialito de Rusos.

Los otros mundialitos del IDRD

Más de 3.900 personas participarán en los cuatro mundialitos organizados por el IDRD: el de ‘rusos’, el de taxistas, el femenino y el de escuelas deportivas (para niños y niñas entre los 13 y 14 años). Además de promover hábitos de vida saludables, se busca resaltar la labor y perfil de cada jugador.



El mundial de taxistas se juega con 32 equipos masculinos y cuatro femeninos de lunes a jueves desde las 9 de la mañana, también en el parque El Salitre.



El campeonato femenino es los sábados y domingos en la tarde en las canchas sintéticas de fútbol 8 del Sistema Distrital de Parques



. En el caso del torneo de escuelas deportivas, se enfrentarán los equipos institucionales y comunitarios, además de los semilleros de Tiempo Escolar Complementario y los clubes deportivos. Los partidos serán los domingos en las canchas de Villaluz, Olaya, Cayetano Cañizares y el parque El Salitre.

ANA PUENTES

Escuela de Periodismo Multimedia de El Tiempo

En Twitter: @soypuentes