‘No me puedo comprometer a que haya cero delitos, pero sí a que bajen’

La Policía ya tiene identificadas las modalidades que los delincuentes que operan en moto están usando para evitar la restricción del parrillero. El general Hoover Penilla, comandante de la Policía de Bogotá, le dijo a EL TIEMPO que se harán más visibles hurtos en los que participan dos o tres personas, cada una en un vehículo.



“Ahora se va a ver algo que ha estado ocurriendo, este hecho en que dos o tres sujetos, no parrilleros, sino cada uno en una moto, cometen crímenes, eso ya venía pasando, pero ahora se va a hacer visible. También van a empezar a usar motos de bajo cilindraje para pasar desapercibidos”, anticipó Penilla.

Explicó que en el marco de la restricción se están reforzando las investigaciones para desarticular estas estructuras y ubicando puestos de control en sitios clave para hacer requerimientos de antecedentes y porte de armas.



El oficial también confirmó la detención de tres hombres que hacen parte de la misma banda que atacó a una mujer en estado de embarazo en Rosales.

“En los últimos días se ha logrado capturar a tres personas más; no estuvieron el día del ataque, pero sabemos que hacen parte de la misma estructura. También recuperamos dos vehículos de alta gama”, confirmó sobre este caso y agregó que uno de estos aprehendidos tenía un requerimiento por homicidio, es decir, es reincidente.



Sobre el impacto que han tenido en la seguridad ciudadana las decisiones de algunos jueces de la ciudad que dejan libres a los detenidos en flagrancia, o que son reincidentes, contó que la semana pasada, después de arduas tareas de investigación, se logró la captura de 13 delincuentes que se dedicaban al hurto de celulares. Fueron presentados ante la autoridad competente, pero todos fueron dejados en libertad.



“Yo soy respetuoso de las decisiones que se toman en la justicia. Esas determinaciones se fundamentan en nuestra legislación, no es algo que los jueces se inventen. Esto permite que se tomen decisiones que a veces no nos gustan, pero si como Policía nos toca capturar 50 veces a la misma persona, pues 50 veces la capturamos y 50 veces la ponemos a disposición”, precisó el oficial.

Por otro lado, Penilla precisó que de los 650 hombres que prometió el presidente Juan Manuel Santos recientemente para combatir la inseguridad, ya llegaron los 150 para unidades de inteligencia y que en marzo, tras salir de las escuelas de formación, 500 uniformados más llegarán a reforzar a la Policía de Bogotá.



Ante la ola de inseguridad que azota a la ciudad el oficial envió un mensaje de calma a la ciudadanía: “No puedo comprometerme a que haya cero delitos, pero sí a que se reduzcan”.

