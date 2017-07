ETB: lo que está en juego / Opinión

Con motivo de la decisión judicial que frenó la venta de acciones del Distrito en ETB, vale la pena recordar lo que está en juego.



La industria de las telecomunicaciones (TIC) es uno de los sectores más competidos y dinámicos; ofrece múltiples oportunidades, pero también grandes riesgos, especialmente para telefónicas tradicionales como ETB.

La ETB surgió cuando las empresas estatales eran necesarias para garantizar el acceso a la telefonía; gozaban de monopolios que las hicieron rentables. Sin embargo, la revolución informática encontró a estas empresas paralizadas y llenas de prebendas para los sindicatos, aferradas a los monopolios y reticentes al cambio.



Para los usuarios, esta apertura y sana competencia generó grandes beneficios. El acceso a la tecnología en Colombia se masificó y los precios bajaron. Sin embargo, ETB no tuvo la misma suerte.



Entre el 2010 y el 2015, ETB pasó de tener 75 por ciento de la telefonía fija en Bogotá a menos del 60 %; de tener mitad de los usuarios a solo un tercio; y solo tiene el 6 % de los ingresos del mercado TIC nacional.



Adicionalmente, la pasada administración irresponsablemente vendió el 24,5 % que ETB tenía en Colombia Móvil-Tigo desprendiéndose así de la posibilidad de competir con servicios móviles.



Aún más grave, apostó 2,3 billones instalando fibra óptica sin haberla comercializado, agotó la caja, llevó el endeudamiento al tope y comprometió la rentabilidad futura de ETB.



Para poder competir en este sector, se exigen billonarias inversiones anuales con retornos inciertos. Como punto de referencia, Claro tiene 365 millones de usuarios; Movistar, 322; AT&T, 182; Tigo, 56 y ETB solo, 1,5 millones en Latinoamérica. ETB tiene una desventaja estructural para competir con estas multinacionales.



El asunto no es si ETB debe ser de propiedad estatal o privada sino ¿qué hacer con un patrimonio público que está en una situación de alto riesgo?



La prioridad del Distrito no puede ser invertir billones en una empresa sin garantía de éxito, desatendiendo inversiones sociales con un alto retorno probado y garantizado, como la salud, educación y seguridad.



Si no tomamos la decisión correcta, ETB podría tener el mismo final de Telecom; por no venderla a tiempo, perdió su valor y el Gobierno Nacional tuvo que entregarla prácticamente a ningún costo.



Así las cosas, la inversión del Distrito en ETB pasó de ser atractiva y predecible a ser altamente riesgosa. Mientras la oposición quiere mantener los recursos en una empresa, nosotros proponemos protegerlos e invertirlos en los ciudadanos.



Miguel Uribe Turbay

Secretario de Gobierno

@MiguelUribeT