El Jorge Bergoglio, un colegio de lujo que reconcilió a los vecinos

Lo sucedido con el Colegio Distrital Filarmónico Jorge Mario Bergoglio, en la Ciudadela Cafam de Suba, es una paradoja. Antes, la comunidad se opuso a que construyeran la edificación porque ocuparía parte del terreno de un parque público. Luego se concilió y se edificó. Ahora, cuando apenas se inauguró, se abrieron 550 cupos y llegaron 1.500 solicitudes para obtener uno de estos.

En definitiva, los vecinos quedaron contentos, pues, además de unas instalaciones de primer nivel para que sus hijos estudien, el Distrito les permitirá acceder a las canchas y a la biblioteca los fines de semana, y los otros días también, una vez se termine la jornada estudiantil (3 de la tarde).



Andrea, de 7 años y alumna de grado segundo, es una de las más felices de asistir. Llegó de Venezuela con sus padres a Bogotá, en la búsqueda de oportunidades. “Mi mamá, Yazmín, me preguntó que cómo me parecía el colegio, y yo le dije que está muy bien”, contó la niña, quien también se enteró, durante la entrevista, de que el Jorge M. Bergoglio (nombre asignado en homenaje al papa Francisco) tendrá un enfoque filarmónico.



Es decir, desde jardín hasta grado once, los alumnos accederán a la interpretación de instrumentos y saldrán graduados como músicos bachilleres, tras un convenio con la Orquesta Filarmónica de Bogotá.



“Los padres que saben del enfoque están muy contentos, pero debemos hacer un proceso de sensibilización con todos. Es bonito porque algunos niños nunca han tocado un instrumento”, señaló la rectora, Yolima Leguizamón.



De regreso con Andrea, la pequeña de trenzas y con moñas de color fucsia, reacciona a la noticia: “Woooow, me gusta. Espero que haya canto porque voy a ser cantante cuando sea grande. Canto Despacito a mi manera”, advierte, y sin pena interpreta la conocida melodía.



Al recorrer los pasillos se nota que la luz fue priorizada en la arquitectura: en los 4.599 metros cuadrados abundan los ventanales y una atmósfera lumínica que imprime claridad. Además, desde cuarto grado en adelante se dotaron los salones con sillas giratorias que cuentan con una pizarra espaciosa para montarle tableta o computador portátil.



Los espacios más sofisticados son los que albergarán la formación musical, incluidas varias aulas y un auditorio con capacidad para 150 espectadores; todos ‘insonorizados’, con aire acondicionado y pisos de madera, para garantizar que la acústica sea ideal.



Según Camilo Valencia, director local de Educación, la inversión fue de 10.426 millones de pesos, y las obras se efectuaron en doce meses. Los instrumentos, que esperan a los chicos, costaron casi 500 millones. Aunque estos primeros días de clase aún no asisten todos los alumnos, porque se están finalizando detalles técnicos de la infraestructura, la primera semana de febrero llegarán los que faltan, hasta el grado décimo, y estarán en jornada continua desde marzo, de 7 de la mañana a 3 de la tarde (alimentación incluida). En el 2019 se abrirá el grado undécimo.



Al recorrer otras zonas se confirma que la inclusión no se dejó al garete: un ascensor para subir y bajar al segundo y tercer piso les permitirá a los alumnos con limitaciones de movilidad acceder a estos niveles. Lo mismo en los baños, donde hay barras y adecuaciones para que puedan usarlas sin limitaciones. Y las baterías sanitarias para los más chicos tampoco se quedan atrás, pues, aunque su tamaño las hace parecer de juguete, son funcionales para que los niños no tengan inconvenientes.



“Esta institución no tiene nada que envidiarle a ningún colegio”, finalizó el director local.

FELIPE MOTOA FRANCO

EL TIEMPO

@FELIPEMOTOA