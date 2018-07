Reinventan la localidad de Bosa a través de la bici

A Eryi Rivera, William Rojas y Fabio González, tres amigos cuya pasión siempre ha sido montar en bici, les surgió la idea de crear un colectivo que ayudara a las personas a movilizarse por la ciudad sin miedo.



Bosate la Bici nació en el año 2014; urgidos por mostrarles a las personas los paisajes y las aventuras que se pueden vivir en la localidad de Bosa y, a su vez, la responsabilidad con que se debe rodar.

La bicicleta te hace interactuar no solo con las personas, sino que te hace sensible con el medioambiente y los animales FACEBOOK

TWITTER

Ellos empezaron a convocar a los ciudadanos para que se unieran a la iniciativa.



“Primero les transmitimos un mensaje, pues no solo salimos a rodar por deporte: la bici no se traduce en velocidad, en muchas ocasiones vas a tardar lo mismo que tarda en llegar un bus a su destino. La gran diferencia es que le cedes una silla del bus a una persona que por más que quiera no puede usar la bici, ya sea por su condición física, por restricción médica o por las particularidades de su rutina”, asegura Eryi.



Quienes entran al grupo aprenden habilidades como saber manejar la bici en trocha, en calles destapadas o llenas de huecos. Bosate la Bici ofrece tres modalidades: ciclopaseos cortos por la localidad de Bosa de máximo 20 kilómetros de recorrido, rodadas por Bogotá –van a diferentes partes de la ciudad enseñándoles a las personas qué vías son seguras para movilizarse– y los Desvares, salidas competitivas por los altos de San Miguel, Mondoñedo y Rosas. También hay espacio para actividades lúdicas: “Además de rodar, planeamos otro tipo de recorridos. Por ejemplo, con los adultos recordamos nuestra niñez jugando con canicas, yoyos y baleros” explica.

Son conscientes de que el cambio empieza por iniciativa propia, así que realizan jornadas de limpieza, y en cada rodada no falta la cultura; cuentan la historia de la localidad, recuerdan a los indígenas que allí habitaban y valoran los humedales que aún existen en Bosa. “La bicicleta te hace interactuar no solo con las personas, sino que te hace sensible con el medioambiente y los animales; es como si te llegara un instinto protector sobre todo ser vivo”, expresa Eryi mientras acaricia una perrita que estaba perdida.



Todas las personas son bienvenidas, incluso los niños, que, según el entrevistado, recargan de energía al grupo. Ahora hay familias a las que todos los viernes se les convirtió en hábito sagrado salir a montar bici. Cualquier persona es bienvenida, todas las salidas son completamente gratuitas, y hasta las mascotas pueden asistir. Este viernes, por ejemplo, los participantes salieron a rodar con sus perros.



Los integrantes del grupo parten de un lema: ‘Si vamos todos, volvemos todos’. “En una ocasión, a un muchacho se le partió el marco; no lo dejamos tirado, uno del grupo lo llevó en su bici y otro arrastró la bicicleta dañada hasta la meta”, recuerda Eryi. Salen a rodar todos los viernes. De 7 a 8 de la noche, esperan frente centro comercial Gran Plaza Bosa a quienes quieran participar. El objetivo es liberarse del estrés de toda la semana a punta de pedaleo.



LUISA SÁNCHEZ

Especial para El Tiempo

En Twitter: @lusanchez1240

Bogotá