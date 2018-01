Cogua atrae nuevas empresas reduciendo sus impuestos

Con el fin de fomentar el empleo en la población de Cogua, en la provincia de Sabana Centro (Cundinamarca), la Alcaldía de ese municipio implementó un acuerdo con el que reduce los impuestos que se pagan a esta población, si las compañías que están allí deciden contratar más personal que viva en el territorio.

La medida busca aprovechar la llegada de empresas, que pasó de 75 nuevos registros en el 2015 a 130 en el 2016, según el más reciente informe de Calidad de Vida del programa ‘Sabana Centro, Cómo Vamos’.



Según explicó William Forero, mandatario de esta población, la medida “reduce en un 60 por ciento los impuestos a las empresas que están en el primer año, un 50 en el segundo, 40 en el tercero, hasta llegar al 10 por ciento que se reduciría si se fomenta el empleo”.



Además, el mandatario insistió que con ello se busca fomentar la vocación agrícola y turística de Cogua, por lo que señaló que para el 2018 volverán a intentar presentar ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la solicitud para realizar la consulta popular que busca que no se permita la extensión de títulos mineros en el municipio.

Accidentalidad, el lunar

Uno de los problemas sobre los que llamó la atención el informe de ‘Sabana Centro, Cómo Vamos’ fue la accidentalidad vial, que no disminuye en el municipio de Cogua, y que, por ello, aumenta la tasa de muertes violentas en esta población, que tiene 22.786 habitantes.



Por ejemplo, las cifras recolectadas por el observatorio señalan que mientras la tasa de mortalidad en accidentes viales era de 1,8 casos por cada 10.000 habitantes en el 2015, para el 2016 esta cifra llegó a los 5,3. Así mismo, las muertes violentas pasaron de registrar una tasa de 3,1 casos por cada 10.000 habitantes a 7, en el 2016.



Según el alcalde Forero, este flagelo no se está presentando en las vías del casco urbano ni en las veredales, sino en la autopista que conduce al municipio de Ubaté. “Todos los siniestros viales que ocurren por ese corredor son los que nos suman en las estadísticas, y esto implica no solo un trabajo del municipio, sino también de la Nación”, señaló.



Los homicidios, por otro lado, se han mantenido en una tasa baja, que entre el 2015 y 2016 no varió del 0,8 por cada 10.000 habitantes, lo que es positivo. Sin embargo, frente a los casos de violencia, la de tipo interpersonal, que incluye las riñas, preocupa que no ha habido reducción. Entre 2015 y 2016 el indicador se quedó en 24,1 casos por cada 10.000 habitantes.



La violencia intrafamiliar, que presenta registros bajos, se redujo en ese mismo periodo. Mientras que en el 2015 en Cogua se reportaban 4,4 casos por casa 10.000 habitantes, para el 2016 llegó a 0,4, un indicador bajo.



Finalmente, uno de los retos que le quedan al municipio es reducir la tasa de muertes en menores de un año, cuya tasa se duplicó, al pasar de 3,9 casos por cada 1.000 nacidos en 2015 a 8 en 2016, por lo que se insiste en reducir la brecha de atención en salud.



