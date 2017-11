Granizadas menos fuertes y lluvias intensas en noviembre para Bogotá

Cerca de 89 emergencias por caídas de árboles, encharcamientos, desprendimientos de techos de viviendas y averías en vehículos en las avenidas de la ciudad fue el saldo que dejó la fuerte granizada del miércoles en la capital del país.

Más de 90 funcionarios de Aguas de Bogotá y el Acueducto, así como de entidades distritales y Bomberos limpiaron puntos como la calle 53 entre carreras 24 y 27 (sector de Galerías), uno de los más afectados por este fenómeno climático, y que amanecieron este miércoles cubiertos de capas blancas de hielo, en una jornada que no se repetía con tanta intensidad desde el 2007.



Según indicó Christian Euscátegui, jefe de pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), para que un fenómeno como estos ocurra deben presentarse condiciones muy específicas, por lo que no considera que se vuelva a repetir otra tan fuerte, aunque nuevas granizadas sí pueden llegar acompañadas de las lluvias que se extenderán hasta finales de noviembre.



El panorama del miércoles reunió varios factores que influyeron en la caída de estas bolas de hielo. Según indicó Euscátegui, “durante el día hubo radiación y un calentamiento y luego vientos del oeste y de la Orinoquia que chocaron. Al haber humedad en la ciudad, se formaron nubes muy altas, y al interior de estas hay gotas de agua y cristales de hielo que comienzan a moverse hacia arriba y hacia abajo, adquiriendo mayor peso. Cuando la nube ya no puede sostenerlas, caen”.

Los bogotanos amanecieron este jueves aún con la sorpresa de ver montañas de granizo por algunas calles de la ciudad. Foto: Rodrigo Sepúlveda y Carlos Ortega / EL TIEMPO Aguas de Bogotá, Acueducto, Bomberos, entre otros, recogieron el granizo. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO 1 Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO El granizo que quedó en las calles sorprendió a los ciudadanos; algunos, incluso, se entretuvieron con el hielo. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO San José de Bavaria quedó cubierta por granizo. Foto: Ana Novoa

El sol que hubo durante la tarde en Bogotá fue un elemento importante, pues generó vapor en la atmósfera, y este factor funcionó como combustible para que el choque de las corrientes de aire del oriente y occidente se elevara, con esa intensidad.



El jefe de pronósticos del Ideam recordó que este octubre se caracterizó por un ligero déficit en las precipitaciones que tienden a presentarse en la temporada de fin de año, y explicó que se esperan fuertes lluvias con tormentas eléctricas para noviembre.



Por otro lado, no solo la granizada afectó a la capital: la basura abandonada en las vías taponó las rejillas de los desagües, claves para evacuar el agua de las lluvias y el granizo. Por ejemplo, más de 2.200 toneladas de residuos sólidos recogió en los últimos 10 días la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en las calles de la ciudad. Estos desechos abandonados por los ciudadanos terminan obstruyendo las alcantarillas, por lo cual la entidad hizo un llamado a las personas para mejorar este comportamiento y así evitar encharcamientos.



María Carolina Castillo, gerente de la entidad, señaló que en los últimos meses “la empresa ha retirado más de 40.000 toneladas de basura que algunos ciudadanos arrojan irresponsablemente a las calles y que van a parar a las alcantarillas, taponándolas y ocasionando encharcamientos e inundaciones, en especial en estos periodos de lluvia”.

Granizada en Bogotá adelantó la Navidad Los bogotanos amanecieron este jueves aún con la sorpresa de ver montañas de granizo por algunas calles de la ciudad.

Las afectaciones

En la avenida Caracas, la imagen de los transmilenios detenidos y cubiertos de hielo fue solo una muestra de la dimensión de la situación. La mayoría de locales comerciales que están a ambos lados de esta vía terminaron inundados, y a las 11 p. m. del miércoles aún se veían personas retirando el granizo de los primeros pisos.



Ayer, en las primeras horas de la mañana, la imagen fue la misma: con palas, escobas y con sus manos, los comerciantes madrugaron a terminar de sacar el hielo que les quedó.



En el sector, únicamente la calle 59A con Caracas quedó totalmente taponada. A lugar tuvieron que acudir operarios de la Empresa de Acueducto de Bogotá para que los vehículos y las personas pudieran salir de las viviendas.



Una situación similar la padecieron los comerciantes de Galerías. Allí, la calle 53 tuvo que ser cerrada en el sentido occidente-oriente, para poder retirar la enorme capa de hielo, la cual afectó también la movilidad.



“Hacía mucho no veía una granizada tan fuerte. Cuando el aguacero comenzó y vimos la calle inundada, pensamos que iba a arrasar con todo”, señaló Myriam Jiménez, una de las comerciantes. Sin embargo, no se reportaron pérdidas materiales de gravedad.



Más al norte, las personas que trabajan en las zonas empresariales de la avenida Chile –calle 72– y calle 100, en la mañana del jueves reportaron problemas para llegar a tiempo a sus trabajos. “La calle 72, desde la carrera 30 hasta la 11, era un caos. Había demasiado trancón. Duré más de una hora y media en ese tramo”, dijo Andrés Martínez.



El canal de El Virrey –calle 87, entre la carrera 7.ª y la Autonorte–, susceptible a inundaciones, generó problemas de movilidad por encharcamientos a la altura de la carrera 15. “Definitivamente, este jueves la ciudad amaneció hecha un caos. Por todas las vías del norte que pasé había trancones”, expresó el taxista José Joaquín Másmela, quien agradeció que la noche anterior logró llegar temprano a su casa y el aguacero no lo tomó trabajando.



Finalmente, las nuevas bombas de succión del deprimido de la calle 94, el cual se había inundado en las pasadas lluvias de mayo, superaron la prueba de fuego con esta fuerte granizada. Durante la tormenta, varios vehículos se detuvieron antes de ingresar al subterráneo por temor a quedar atrapados, pero no se registró ninguna inundación.

Claves para prevenir afectaciones en las lluvias

Durante la intensa lluvia del miércoles, que terminó en una fuerte granizada, especialmente en el norte de la ciudad, varias calles resultaron afectadas por los encharcamientos.



El Acueducto de Bogotá les recomendó a los ciudadanos no arrojar desechos sólidos a las vías, así como asegurarse de que al sacar sus bolsas de basura, estas estén bien amarradas, para evitar que los residuos se salgan y, por los vientos de esta temporada, terminen en las rejillas de los sumideros, impidiendo que evacúen el agua de las calles.



BOGOTÁ y EL TIEMPO ZONA

EL TIEMPO