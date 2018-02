Los Ángeles, Moscú y Nueva York, con los peores trancones del mundo

Inrix, la firma de análisis de información de tráfico más grande del mundo, publicó su más reciente estudio del impacto que genera la congestión vehicular en 1.360 ciudades y 38 países. Las ciudades de Estados Unidos son las peor libradas.

Los Ángeles (California) encabeza esta suerte de lista negra en la que la calidad de vida baja por efecto de la movilidad. En esta megaurbe del oeste cada ciudadano pierde 102 horas al año metido en el tráfico que no avanza, lo que se traduce en pérdidas económicas totales (2017) que rondan los 19,2 billones de dólares, o 2.828 dólares por ciudadano. Según el informe, esto se da al sumar pérdidas directas (dadas por gasto del tiempo y del combustible) e indirectas (afectaciones de negocios y empresas por demoras que aumentan costos). Estados Unidos mete diez entre las 25 urbes con mayores problemas de tránsito.



Empatadas en el segundo puesto se ubican Moscú (Rusia) y Nueva York, compitiendo entre ellas, como si se tratara de una nueva Guerra Fría, por tratar de no aparecer en el ranking. En ambas cada persona pierde 91 horas atascada en los embotellamientos. Pero al comparar el porcentaje del tiempo de la conducción total que se lleva este problema, la capital rusa queda más mal parada: 26 por ciento.



Asimismo, al revisar los porcentajes del tiempo de conducción que las personas se quedan en la congestión, Bogotá aparece como la peor entre las diez primeras, al alcanzar el 30 por ciento; se ubica en el sexto puesto en cantidad de horas perdidas al año por sus habitantes, 75. Tan solo la preceden las tres primeras ya mencionadas, más São Paulo (86) y San Francisco (79).



Londres (74 horas), Atlanta (70), París (69) y Miami (64) cierren el top diez.

“La congestión le cuesta billones de dólares a Estados Unidos y el mundo, golpea el crecimiento económico y disminuye nuestra calidad de vida”, reflexionó Graham Cookson, economista jefe de Inrix. “Si no queremos que los trancones se conviertan en un desangre mayor para la economía, habrá que invertir de manera decidida en sistemas de transporte inteligente”.

Vía

El análisis que hace la misma firma sostiene que las megabases de datos son el primer paso para darle la vuelta a la problemática de la congestión, pues con estas los ingenieros y quienes dictan la política de movilidad pueden tomar decisiones informadas e invertir con prioridad de manera efectiva.



Para el diagnóstico publicado, la compañía analizó 500.000 gibabytes de información procedentes de 300 millones de dispositivos (celulares, tabletas, computadores) y vehículos conectados a ordenadores. A su vez, observaron los comportamientos de la movilidad tanto en corredores principales como en alternos, en el día y en la noche, los días de semana y del fin de semana.



“Esta metodología ofrece una mirada más completa del comportamiento de las ciudades y sus problemas.

Países

El estudio también reveló cuáles son los países que en su conjunto sufren más con la movilidad.



En este apartado, los países del sudeste asiático son los más mal calificados, con Tailandia a la cabeza (56 horas gastadas al año por habitante, dentro de los trancones), seguida de Indonesia (51). Lo que debe prender las alarmas es que Colombia se ubicó tercera, al sumar 49 horas.



Luego vienen Venezuela (42), Rusia (41), Estados Unidos (41) y Brasil (36). Como se ve, los países latinoamericanos son protagonistas en el top diez, que cierran Sudáfrica (36), Turquía (32) y Reino Unido (31).



Entre los análisis que han dado distintos analistas se menciona una preocupación común en cuanto a que ciudades como Nueva York, París y Londrés, a pesar de contar con amplios sistemas de transporte público, se ubican entre las más congestionadas.



Esto invita a los gobiernos a fortalecer sus medidas para incentivar el uso de estos medios de transporte al tiempo que se desincentiva el uso del vehículo particular.



Igualmente, recordemos que la Nueva Agenda Urbana hace un llamado a garantizar la calidad de vida las personas, dándoles prioridad a los transportes públicos, compartidos, amigables con el medioambiente y sostenibles. En otras palabras, las ciudades del futuro no deben construirse a favor de más avenidas para más particulares sino en sistemas masivos que garanticen velocidad, comodidad y oportunidad.



FELIPE MOTOA FRANCO

EL TIEMPO

@felipemotoa