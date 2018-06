Qué dice la gente de las obras que se están construyendo

Una vía que transforma el día a día de un millón de personas o un colegio que le da nueva ilusión a 1.000 o 2.000 estudiantes y a sus padres, son solo algunos de los impactos que tiene el invertirle a obras en la ciudad. Esto es lo que dicen los habitantes de los barrios en donde las están viendo.

El colegio Santa Librada transforma a Usme

Catalina Díaz tiene 15 años, está en décimo grado y sueña con ser ingeniera ambiental. Ahora su proyecto de vida está más cerca: su colegio público, el Santa Librada, se renovó y tiene, entre otras cosas, un laboratorio de química en el que quiere seguir aprendiendo.



El Santa Librada que, hasta hace unos años era un pequeño colegio de la localidad de Usme, es una de las instituciones educativas entregadas por esta administración. Una inversión de 1.260 millones de pesos dotó a este colegio con biblioteca, auditorio, comedor escolar, laboratorios de física, química y tecnología, además de un cuarto de compostaje para las clases de biología. También se entregó, la semana pasada, una dotación de pupitres, elementos deportivos y tecnológicos y otros materiales pedagógicos.



“Estoy muy feliz por mi hija y mis nietos, porque les dan la oportunidad de estudiar con herramientas y espacios de calidad”, agrega Yolanda Díaz, madre de Catalina.

Este colegio, que tenía un área de 1.272 metros cuadrados, ahora tiene 5.215 y ampliará sus cupos.

TransMiCable, el anhelo de 700.000 personas

María Virgüez vive hace 30 años en El Paraíso, la última parada del TransMiCable de Ciudad Bolívar, y cuenta los días para ver las 163 cabinas llenas de pasajeros. “Bajar al Portal Tunal en alimentador me toma casi una hora. Cuando esto funcione, serán solo 13 minutos”, cuenta María junto a la futura estación Mirador del Paraíso.



Pero los beneficios no serán solo en movilidad: se traducirán en un cambio del territorio. María, de 38 años, es una de las personas que se capacitó en el diplomado de Líderes de Turismo del Instituto Distrital de Turismo para desarrollar propuestas de atracción de visitantes a la localidad. En el curso ideó una experiencia de viaje virtual con dron por lugares de difícil acceso en Ciudad Bolívar. Con orgullo explica cómo la comunidad se ha involucrado en el mejoramiento del entorno.

Ir del Portal Tunal al barrio El Paraíso solo tardará 13 minutos. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Otras 700.000 personas, como María, se beneficiarán con las cuatro estaciones del cable y un proceso de renovación urbana. Se estima que en octubre las cabinas, con capacidad de 10 pasajeros cada una, empezarán a funcionar.

La avenida Bosa, en el suroccidente

Con una inversión de casi 70.000 millones de pesos, la vía Bosa, entre la carrera 80 y la avenida Ciudad de Cali, le da un nuevo rostro al suroccidente de la ciudad. Así lo creen Jenny Suárez y Jenny Ochoa que viven en Bosa Primavera y en Bosa Carbonell, ellas estarán entre las 600.000 personas que se transportarán por 9,46 kilómetros de asfalto.

Se descongestionará el tráfico de 30 barrios de la localidad. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

“Me demoro hasta media hora en tratar de salir del barrio y otras dos horas y media en llegar a mi trabajo en el San Andresito de la 38”, cuenta Jenny Suárez, quien tiene cinco meses de embarazo y toma hasta dos buses en ese recorrido.



Su amiga, Jenny Ochoa, espera que la nueva vía incluya nuevas rutas del SITP para movilizarse más rápido al centro y al norte. Aseguran que la zona se ha vuelto más segura, la construcción de la glorieta de la vía Bosa con carrera 80 demolió un bar y otros establecimientos que atraían problemas.

La calle 183, casi lista para estrenar

Gerardo Sarmiento es uno de los más de 450.000 habitantes de la localidad de Usaquén que, con ansiedad, esperan la inauguración de la avenida San Antonio (calle 183), entre la carrera 7.ª y la autopista Norte.



De acuerdo con él, desde hace 15 años la comunidad comenzó a solicitar la ampliación de esta vía, que pasará de contar con un carril por calzada a tener tres carriles por sentido, además de ciclorruta. “Tras el crecimiento poblacional en el sector, así como la llegada del centro comercial Santafé en el 2006, este corredor que conecta a Suba y Usaquén comenzó a embotellarse, por lo que se hizo necesaria su intervención”, afirmó Sarmiento.

​

Esta obra, cuya inversión es de unos $ 67.000 millones –sin incluir el costo de los predios adquiridos–, se inició el 8 de diciembre del 2015 y se recibió por la administración actual con un avance del 1 por ciento, según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Se entregaría este mes y beneficiará a 800.000 personas. Foto: Carlos Cuevas / EL TIEMPO ZONA

Ahora, a la ampliación de la calle 183, que beneficiará a 800.000 personas en el norte de Bogotá, le hace falta menos del 10 por ciento para ser completada y se entregaría este mes. “Estamos contentos y seguros de que los tiempos de viaje entre la 7.ª y la Autonorte se reducirán. ¡Imagínese!, si desde ya se siente el cambio”, expresó Sarmiento.

La segunda fase de la 153

Durante años, los residentes de las inmediaciones de la calle 153 han tenido que padecer por problemas de movilidad, entre ellos, ir de sus casas, en el sector de Cedro Golf, a la 153 con avenida Boyacá o viceversa.

Ciudadanos beneficiados con las obras de infraestructura Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Uno de esos ciudadanos es Guber Zora, quien asegura que la dificultad de trasladarse desde Usaquén hasta Suba parte de que la calle 153 está construida de la autopista Norte a la avenida 19 y de la avenida 9.ª a la carrera 7.ª, pero no entre avenidas 19 y 9.ª. “Por esta razón, en el 2013, el Distrito optó por cobrar valorización para la construcción del tramo que falta. Sin embargo, solo hasta este año se logró concretar el comienzo de las obras”, explicó Guber.



En la actualidad ya hay polisombra (malla verde de cerramiento) y se talaron algunos árboles para comenzar con la construcción de la vía –que tendrá dos carriles por calzada, una glorieta y ciclorruta– cuya inversión es de casi 33.000 millones de pesos.



“Estamos contentos y a la expectativa. De hecho, con los vecinos creamos una veeduría ciudadana, no para frenar la obra, sino para contribuir con que se realice de la mejor manera”, comentó Guber.



Lo mejor, según él, es la ciclorruta, pues se moviliza en bicicleta, así como los amplios andenes para los caminantes de ese verde sector.

Alumnos más motivados en Suba

Aura Nadia Vega camina con su hijo frente al Colegio Distrital Jorge Mario Bergoglio, en la Ciudadela Cafam de Suba, se detiene y sonríe. Este año no alcanzó a matricularlo ahí, pues los cupos fueron ‘rapados’, pero tiene la certeza de que en el 2019 la situación será distinta.



“Lo que más me gusta de esta institución son las instalaciones y las zonas de recreación para los niños, incluso mejores que las de los colegios privados. Era algo que de verdad hacía falta”, comenta.



Quienes viven en la zona están felices, según ella. Sus amigas, dice, no se cambian por nada, pues sus hijos están más motivados a estudiar.



“Es que eso de que les enseñen música desde que ingresan hasta que salen –a través de un convenio con la Orquesta Filarmónica de Bogotá– es realmente bonito. ¿Cuántos pequeños talentos debe de haber acá?”, se pregunta Vega.

Son 500 estudiantes los del colegio Jorge Bergoglio. Foto: Carlos Cuevas / EL TIEMPO ZONA

La inversión para la construcción de este colegio de 4.599 metros cuadrados, que se inauguró el 28 de diciembre en honor al papa Francisco, fue de $ 10.426 millones.



