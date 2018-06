Fiscalía reconoce que cifras de inseguridad no son comparables

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la Nación disipó las dudas por las que muchos especulan que el anterior secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, dio un paso al costado: la incomparabilidad de las cifras del crimen en la ciudad.

La integración de información implica un aumento de los casos registrados FACEBOOK

TWITTER

“Durante meses le expliqué al concejal Flórez que cambios metodológicos que hoy explican la Fiscalía y la Policía hacían incomparables cifras de criminalidad recientes. No me creyó, y por el contrario salió a decir que estaba mintiendo y ocultando cifras”, escribió en su cuenta de Twitter el exfuncionario, en referencia al concejal Juan Carlos Flórez, quien en varias oportunidades acusó a Mejía de no ser transparente con los datos de la delincuencia en la capital.



Ante esta polémica, la Fiscalía aclaró que la puesta en marcha de la aplicación ADenunciar y un proceso de integración de los datos de criminalidad, conectando los sistemas de información SPOA de la Fiscalía y Siedco de la Policía, afectó la medición del crimen.



“La integración de información implica un aumento de los casos registrados. El aumento de registros no refleja necesariamente un crecimiento efectivo de la delincuencia real. Mientras que sí significa un nivel más completo de los datos de dicho sistema”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con esta información, el 2018 es un año de transición y los datos podrán compararse desde agosto.



“El año 2018 fue definido como ‘año cero’ en un periodo de transición que es inevitable en este tipo de proyectos. El cronograma de esta transición establece que a agosto del 2018 se tenga un concepto acerca de los datos que pueden o no ser comparables en el Siedco”, manifestaron.



A través de ADenunciar la proporción de casos ingresados pasó de 6,9 por ciento en agosto del 2017 a 13 por ciento en abril del 2018. Al mes pasado, explicaron, se han interpuesto denuncias por este aplicativo desde el 72 % de municipios del país y hoy en día, en las 27 principales ciudades, más de la mitad de los hurtos a personas se denuncian por esta app. En Bogotá, tres cuartos de dichos delitos se denuncian en línea.

REDACCIÓN BOGOTÁ