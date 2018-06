Cada hora, 11 personas son robadas en Bogotá

En promedio, en Bogotá roban a 11 ciudadanos cada 60 minutos. De enero a mayo de este año, la Dijín registró 39.871 casos. Por ahora, no es posible saber si el delito aumentó, bajó o sigue igual frente al 2017.



Esto se debe a un controversial cambio metodológico en el manejo de los datos criminales que ha generado todo tipo de suspicacias. Por ejemplo, el concejal Juan Carlos Flórez manifestó en mayo pasado que los hurtos, entre el 2016 y el 2017, aumentaron 64,9 por ciento.



El cabildante sugirió que el hurto de celulares –uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía– había subido en 105 por ciento, basado en registros que la misma Secretaría de Seguridad publicaba mes a mes, pero que, debido al cambio en la medición del crimen, decidió dejar de hacerlo.

Pero ¿en qué consiste el revolcón de las cifras que hace inviable su comparación con años anteriores? La Fiscalía General, en un comunicado reciente, explicó que, en un intento por fortalecer la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y justicia en las ciudades, decidió unificar sus reportes con los de la Policía, lo que disparó los números.

Robos en Bogotá by Michaelcruz on Scribd

“Se inició un proceso de integración de los datos de criminalidad, conectando los sistemas de información Spoa de la Fiscalía y Siedco de la Policía. Esto busca que ambas instituciones cuenten de manera integral con los datos de hechos delictivos que llegan a la otra, y se conforme entonces un dato compartido de información de criminalidad”, precisaron.



Adicional a eso, el 26 de julio del 2017 se habilitó el uso de la aplicación móvil ADenunciar, una herramienta que facilita el reporte de quienes son víctimas de hurtos, y eso disparó el número de denuncias, porque ya no es necesario realizar las extensas filas en las sedes de la Fiscalía o en las estaciones de policía para hacerlo.



“La proporción de casos ingresados a la Fiscalía a través de esta plataforma pasó de 6,9 a 13 por ciento de agosto del 2017 a abril del 2018. Hoy en día, en las 27 principales ciudades, más de la mitad de los hurtos a personas se denuncian por ADenunciar. En Bogotá, tres cuartos de dichos delitos se denuncian en línea”, explicaron.

En agosto se podrá comparar

Según las autoridades, en agosto próximo, cuando se estabilicen los ingresos de los reportes, se podrá saber con precisión el comportamiento de los hurtos en Bogotá y el resto de ciudades del país.



Del que sí existen comparaciones es del robo de celulares. Existe una fuente de información que sí permite la comparación y que demuestra –pese a una reducción entre enero y mayo del 2018 frente al mismo lapso del 2017– un aumento en el número de hurtos de estos elementos con respecto a años anteriores.



Se trata del corte inglés, que no es más que las denuncias que las empresas de telefonía reciben cuando un usuario reporta que su dispositivo fue robado. Entre enero y mayo del 2015 se reportaron 156.590 casos; en el 2016, 160.600; en el 2017, 183.820 y en el 2018, 174.118.

Jairo García, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, aseguró que para combatir este delito es importante generar conciencia en la gente de no comprar dispositivos de dudosa procedencia y atacar los puntos de distribución.

Robos en el transporte, lo que más preocupa

A los bogotanos les preocupa, principalmente, la vulnerabilidad en los escenarios de movilidad: estaciones, portales y buses de TransMilenio y el SITP, o cuando se desplazan en vehículos particulares, taxis, motos e incluso bicicletas.



Tomando como muestra 500 casos ocurridos en mayo de este año, se pudo extraer que de estos, 152 robos, un 30 por ciento, fueron cometidos mientras las víctimas se movilizaban en algún medio de transporte público o privado.



Hurto de bicicletas

“Qué vamos a hacer con tanta inseguridad”, se preguntó Felipe Bonilla en el consejo de redacción de Bogotá. “Podrían revisar por favor el tema de robos de bicicletas”, sugirió Francisco Salamanca.



El hurto de bicicletas es una de las modalidades que más vuelo está tomando en la ciudad. De acuerdo con los datos del Siedco, de la Policía Nacional, entre enero y mayo de este año se registraron 2.698 denuncias, es decir, 17 bicicletas robadas al día en la capital.



Las ciclorrutas, principalmente las que cuentan con poca iluminación en las noches, o que están ubicadas en zonas solitarias, son los escenarios predilectos por los delincuentes, que en muchas ocasiones agreden a sus víctimas antes de llevarse sus vehículos. “Tenemos un modelo de vigilancia para las bicicletas que permite tener un mayor control, de 60 policías pasamos a 120. Así mismo, hemos logrado recuperar cerca de 10 millones de pesos en la incautación de partes de bicicletas robadas”, sostuvo con respecto a esto Jairo García, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia.

En abril de este año, y en un operativo en el barrio María Paz, de Kennedy, se recuperaron 60 bicicletas. Foto: Archivo particular

TransMilenio y el SITP



TransMilenio es uno de los predilectos por los delincuentes. Sin embargo, el problema que enfrenta es que si no hay denuncia, no hay registro de los robos. Y esto ocurre, principalmente, en los casos en que los usuarios hablan de asaltos masivos.



En su momento, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia había reportado 1.152 hurtos a pasajeros del SITP entre enero y noviembre del 2017 frente a 320 del 2016. La cifra iba en aumento. Este año, el comparativo no ha sido posible por los cambios de metodología en el manejo de los datos.



En el sistema prevalece la modalidad del ‘cosquilleo’, pero también han aumentado las denuncias sobre grupos de atracadores que, aprovechando las horas de la noche en estaciones como la de la Calle 19 con avenida Caracas, ingresan a cometer hurtos masivos. La gerente del sistema, María Consuelo Araújo, anunció hace poco que el número de uniformados en estaciones y portales del sistema se elevó a 700.

Víctimas y victimarios



También han sido víctimas los motociclistas (1.424 denuncias de robo de estos vehículos entre enero y mayo de este año). Sin embargo, algunos también han sido victimarios. Una modalidad que tuvo su auge a principios de este año fue la del parrillero que abordaba a sus víctimas y, amenazándolas con armas de fuego, se llevaba sus pertenencias.



La restricción del tránsito de parrillero hombre en moto en el polígono comprendido entre la calle 100 y la avenida Primero de Mayo y de la carrera 68 a los cerros orientales desde febrero pasado permitió la reducción de hurtos a personas, en esta zona, en 30 por ciento en cuatro meses.



Finalmente, otra de las modalidades que inquieta a la ciudadanía es el hurto de vehículos particulares. La Siedco de la Policía reportó 1.253 denuncias entre enero y mayo del 2018.



ÓSCAR MURILLO

Redactor EL TIEMPO

BOGOTÁ