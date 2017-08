Distrito homenajea a los 585 muertos por accidente de tránsito en 2016

“Después de elevar cometa salimos del parque El Tunal. En ese momento, mi hermana cruzó la calle junto a mi sobrino y un carro los arrolló. Ella terminó gravemente herida, pero el niño llevó la peor parte”.



Así relata Julio César Forero lo que sucedió en la tarde de ese 15 de agosto del 2016, cuando su sobrino de 5 años murió al ser atropellado por una camioneta cuyo conductor, según Forero, viajaba con exceso de velocidad.

“Estos doce meses han sido muy duros. Ese triste recuerdo no se me borra de la mente. Creo que la única manera de olvidar es cuando yo me muera. Todos los días me hace falta”, agregó Julio César al recordar al pequeño Wilmar, quien justo el día en que perdió la vida estaba cumpliendo años.



Wílmar, es uno de los 27 menores de edad que perdieron la vida en las vías de Bogotá por accidentes de tránsito durante el 2016.



Cifras de la Secretaría de Movilidad señalan que el año pasado fallecieron 585 personas en accidentes de tránsito. A ellas, con una puesta en escena, se les rindió homenaje el lunes.



La marcha partió de la carrera 7.ª, desde el parque Bicentenario (calle 26) hasta el parque Nacional (calle 39); los participantes, entre los que estaban funcionarios del Distrito y algunos familiares de víctimas, se vistieron con una bata de color blanco para recordarlos.



En su pecho llevaban estampado el número 585 para decirle a todo el mundo que ninguna muerte en el tránsito es aceptable. Todas son evitables.



“Esta cifra de fallecidos equivale a que en Bogotá en un año se cayeran dos aviones llenos de gente”, aseguró el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, durante el evento.



El funcionario agregó que estas muertes se hubieran podido evitar con una actitud diferente en la vía y si hubiéramos respetado las señales de tránsito.



Una de las metas para esta administración es bajar las fatalidades en las calles en un 15 por ciento durante estos cuatros años (2016- 2020).



Aunque el 2016 fue un año en el que aumentaron las víctimas (585), con respecto al 2015 (537), en los cinco primeros meses del 2017 el panorama ha mejorado. “Entre enero y mayo del 2017 bajó un 11 por ciento el número de muertos en siniestros viales (212) frente al mismo periodo del 2016 (236)”, informó la Secretaría de Movilidad.

Ciclistas

El caso más reciente de un biciusuario que perdió la vida en la vía fue el de Carolina Dussán, de 27 años, quien fue arrollada por un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) cuando transitaba por la avenida Primero de Mayo con carrera 24. El accidente se registró el pasado 2 de agosto, pero ella murió el 6 de agosto en el hospital, debido a la gravedad de las lesiones.



Yolima Dussán, tía de la víctima, afirmó que “Carolina formaba parte del programa ‘Al colegio en bici’ desde hacía 15 días. El día del accidente ella acababa de dejar a los niños en el colegio”. Agregó que se han sentido agredidos porque el conductor del bus literalmente se lo echó encima.



“Ella era una persona que buscaba enseñarles a los niños el amor por la bici y por el deporte”, destacó.



Entre enero y junio del 2017 han fallecido 29 ciclistas, 6 menos que en el mismo periodo del 2016 (35).Es de destacar que como parte de los puntos del Plan de Desarrollo 2016-2020, se estableció la construcción de 120 kilómetros de ciclorruta.

Motociclistas

Un capítulo aparte tiene que ver con los conductores de motocicleta. De enero a junio de 2016 fallecieron 86, y en el mismo período de 2017 fueron 80, es decir, seis muertes menos, lo cual representa un 7 por ciento.



Otro número que ha bajado es el de las muertes de los acompañantes y pasajeros de este tipo de transporte: de enero a junio del 2016 fueron 14 personas, mientras que en el mismo período del 2017 murieron 9.



“Cinco vidas salvadas. Además, es la cifra más baja del período enero-junio desde el 2013”, sostuvo la misma entidad.



BOGOTÁ

Escríbanos a johcer@eltiempo.com