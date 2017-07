En el 2016 hubo 37 motociclistas muertos más que en el año 2015

Uno de los puntos más preocupantes que arrojó el informe de Calidad de Vida de ‘Bogotá, Cómo Vamos’ es el incremento en las muertes de ciclistas, peatones y motociclistas comparando el 2015 con el 2016.

Según los datos del Sistema de Información Geográfica de Accidentes de Tránsito de Bogotá (Sigat), en el 2016 fallecieron 204 motociclistas (aumento de 22 %), 37 casos más que en el 2015 (167). Los ciclistas que perdieron la vida en un accidente de tránsito en el 2016 fueron 72 (aumento del 20 por ciento), 12 más que en el 2015 (60) y los peatones muertos pasaron de 263 (2015) a 280 en el 2016 (aumento del 7 por ciento).



Un dato que preocupa es que las personas mayores de 60 años mayoritariamente se mueren siendo peatones. “Esto se podía dar por que algunos ya son mayores para conducir y optan por caminar y esto los expone a los accidentes”, señaló Luis Ángel Guzmán, director del grupo SUR de la Universidad de los Andes.



Sobre la alta siniestralidad de motociclistas, David Rojas, presidente del club Moto Heard, fue claro en decir que en la mayoría de casos está asociada la imprudencia de los conductores. “A esto se suma que hoy le venden una moto a cualquier ciudadano, aún sin saber manejar, por esto la mayoría de muertos no superan los 30 años”, aseguró.



Según el informe, la flota de motos pasó de 449.283 en 2015, a 459.761, en 2016 (aumento del 2 %). Es clave reseñar que entre el 2012 y el 2016, la flota de motos se incrementó en 44 por ciento (pasó de 320.078 a 459.761).



Eduardo Behrentz, vicerrector de la Universidad de los Andes y uno de los responsables del informe, dijo que una gran apuesta de esta administración sería lograr que la gente no siga migrando a este tipo de transporte o al particular, sino que opte por transporte público o bicicleta.



A corte del 2016, se habían construido 36,63 kilómetros de ciclorrutas, el 31 por ciento de la meta establecida en esta alcaldía, que es de 120 kilómetros, avance que destacó el estudio de Calidad de Vida.



Uno de los puntos clave dentro del Plan de Desarrollo, en seguridad vial, es bajar las fatalidades en un 15 por ciento en el cuatrienio. Expertos señalaron que si bien el 2016 no fue un buen año en cuanto a las cifras de muertos en accidentes, esto mejoró en el primer semestre del 2017 en donde, según datos de la Secretaría de Movilidad, se redujo en un 11 por ciento los muertos, 33 menos que en el mismo periodo del 2016 (292).



“Las grandes reducciones de muertes en la vía se observaron al principio de la década pasada, coincidiendo con la expansión de TM, la construcción de andenes y ciclorrutas; después del 2006, las cifras han estado entre 500 y 600 muertes al año”, dijo el experto Darío Hidalgo.



La malla vial es otro de los análisis destacados y que mejor avance tiene. Según cifras del IDU, la meta para el 2020 es tener el 50 % de la malla en buen estado; en el segundo semestre del 2016 estaba en el 47 %.



En construcción de vías, en el 2016 solo se construyeron 3,61 km carril en las redes intermedia y local, pero no se avanzó en la red troncal. Y en transporte masivo, se destacó el inició de las obras del TransMiCable de Ciudad Bolívar.



* En el 2016 en movilidad hubo avances relativos y significativos en la planeación de la ciudad.

SITP sigue en veremos

El modelo del SITP provisional tenía que finalizar en el 2016, pero hoy aún se ven circulando por las calles 4.866 de estos vehículos que cubren 135 rutas y los cuales no tienen recaudo electrónico ni paradero fijo. A esto se le suma que en el 2016 se tendrían que haber implementado 556 rutas, pero solo se alcanzaron a poner en marcha 406 (73 por ciento) y los buses que debieron rodar en ese mismo corte eran 11.284, pero solo lo hicieron 7.948 (70 %).



Según el informe de Calidad de Vida, estos son solo algunos de los puntos que afectaron la implementación total del SITP zonal. A esto se le suma que durante el 2016, nada más se chatarrizaron 609 buses y en el 2015 fueron 2.118.



Según TransMilenio, a partir del segundo semestre del 2017 se iniciará la transición del provisional, para dar paso a la unificación del SITP que culminará en el 2017. Hoy la alcaldía trabaja con siete de los nueve operadores para buscar una solución a la crisis.

Lo que hay para destacar

Algunos puntos que se destacan como avance en el informe de calidad de vida son:

Construcción e implementación de 2,2 kilómetros de carril preferencial para el SITP.

Se definió el plan de trabajo antievación para TransMilenio.



Fueron publicados los prepliegos para la operación de 773 buses nuevos para las troncales de la fase 1 del sistema.



Se adjudicaron los contratos complementarios de estudios y diseños para extender la troncal Américas, Villavicencio.



Se terminaron cuatro Redes Ambientes Peatonales Seguras (Raps).



Se estructuró y adjudicó proyecto para ampliación portal El Tunal.



Se logró el 100 por ciento en puntos de recarga Tu Llave. En total fueron

4.435.



Se ampliaron las estaciones de San Mateo, Bosa, 146, Mazurén, Toberín, Terreros y León XIII.



En el 2016 bajó el 6 por ciento la cifra de muertos en el transporte público con respecto al 2015.



En el 2016 se logró que 3’460.369 tarjetas Tu Llave estén asociadas a un usuario propio.Se definió el recorrido que tendrá el metro elevado.

Expertos que hicieron el informe

En el capítulo de movilidad del informe sobre calidad de vida de ‘Bogotá, Cómo Vamos’, participaron los integrantes del Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional (SUR) de la Universidad de los Andes: Eduardo Behrentz, vicerrector de egresados y el ingeniero civil Luis Ángel Guzmán, director del grupo SUR de los Andes.



Las fuentes para el informe son la encuesta de Movilidad 2015, las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y de Secretaría de Movilidad.



La finalidad de este documento es dejar sugerencias o recomendaciones para mejorar los indicadores que se analizaron.



BOGOTÁ