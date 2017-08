Así se alista la calle 26 para el arribo del papa Francisco a Bogotá

Llegada del Papa

4:30 p. m. Arriba el sumo pontífice al aeropuerto de Catam. Lo recibe el presidente Juan Manuel Santos.

El recorrido

Mapa del recorrido del Papa en Bogotá Foto: Mapa del recorrido del Papa en Bogotá

- El papamóvil transitará por el carril exclusivo de TM de la calle 26 de occidente a oriente.



- Recorrerá cerca de 13 kilómetros desde Catam hasta la Nunciatura.



- Lo verán entre 450.000 y 600.000 personas aproximadamente.



- El vehículo viajará a 15 y 30 kilómetros por hora.



- Llegará a la calle 26 con carrera 19 para seguir a la Nunciatura. Estas vías barriales estarán cerradas al público.



- Se usarán 950 cerramientos (vallas, mallas y muros).

El 6 de septiembre será día cívico

No habrá clase en los 383 colegios oficiales.

Si se le facilita

- No use el carro particular ese día.



- Hay pico y placa todo el día para el dígito que corresponda.



- Regrese a su casa a las 2 de la tarde para evitar congestiones.

Vías alternas

Vías alternas en la llegada del Papa Foto: Vías alternas en la llegada del Papa

* Avenida La Esperanza

* Calle 53

* Calle 63

Recomendaciones

- Si asiste, llegue a pie, en bicicleta o transporte público.



- Si lleva niños, cuide de ellos y no los meta a la multitud.



- No se podrán utilizar drones sobre multitudes y aeropuertos del 5 al 10 de septiembre.



- Lleve agua para hidratarse.



- Use bloqueador o cachucha.



- Acate las recomendaciones de la Policía.



- No empuje a la gente ni se suba a los árboles.

Aeropuerto

Para llegar recomiendan coger la calle 63 y tomar la transversal 93 al sur. Ahí, la Policía dará paso controlado a los vehículos para el ingreso al aeropuerto.



La salida será controlada y se hará por la carrera 100.



No se permitirá la entrada o salida entre 4:15 y 5:30 p. m., horario sujeto a la salida del Papa del terminal aéreo, anunció la Secretaría de Movilidad.



Las aerolíneas alertan a los pasajeros llegar más temprano.En el monumento a los Reyes Católicos habrá buses que llevarán a los pasajeros previamente identificados al aeropuerto.

Cierre de la vía

Mapa cierre de vías en la llegada del Papa Foto: Mapa cierre de vías en la llegada del Papa

- La calle 26 estará cerrada desde la Caracas hasta el aeropuerto.



- De 1 p. m. a 6 p. m. No habrá servicio de TransMilenio.



- Las estaciones estarán cerradas y vacías.



- Las rutas zonales tendrán desvíos.



- Los puentes peatonales serán cerrados al igual que las rampas.



- La vía se abrirá por tramos luego del paso de la caravana del Papa.

Personal

- 2.600 hombres de la Fuerza Pública (Policía y Ejército).



- 520 miembros de la Defensa Civil.



- 1.690 personas de logística.



- 10 carpas para personas extraviadas.



- 7 ambulancias.

- 52 bomberos.

- 4 máquinas.



JOHN CERÓN

REDACTOR DE EL TIEMPO@CeronBastidas