Cierres y desvíos en el centro de Bogotá por peatonalización de la 7a.

Por cuenta de la segunda fase de la peatonalización de la carrera Séptima, entre las calles 7 y 26, la secretaria de Movilidad dio a conocer los primeros cierres y desvíos para peatones, conductores y ciclistas que circulan por el simbólico corredor del centro de Bogotá.

La entidad entregó los primeros cierres para dos frentes de obra en los que se ejecutará la peatonalización. Uno será en la carrera 7ª. entre avenida Jiménez y calle 17 y otro será en la misma 7ª. entre calle 19 y calle 22.

Para el paso peatonal, se autorizó el cierre del carril central y occidental de la carrera 7ª. y el cierre parcial del andén del costado occidental, sin intervenir intersecciones.



Los peatones podrán circular por el andén del costado oriental y por el sendero peatonal habilitado en el andén del costado occidental con una sección mínima de 3.0 m, que garantizará el paso peatonal e ingreso y salida de los usuarios a los locales comerciales.

Mapa 1. Tránsito peatonal Av. Carrera 7 entre Av. Jiménez y Calle 17. Foto: Cortesía secretaría de Movilidad

Mapa 2. Tránsito peatonal Av. Carrera 7 entre Av. Calle 19 y Calle 22. Foto: Cortesía secretaría de Movilidad

En el caso de los ciclistas, deberán circular por el bicicarril habilitado en el carril oriental, el cual será compartido eventualmente por los vehículos de emergencia, de valores y/o servicios públicos, controlados y guiados por auxiliares de tránsito.

Mapa 3. Tránsito bicicletas Av. Carrera 7 entre Av. Jiménez y Calle 17. Foto: Cortesía secretaría de Movilidad

Mapa 4. Tránsito bicicletas Av. Carrera 7 entre Av. Calle 19 y Calle 22. Foto: Cortesía secretaría de Movilidad

Para los conductores de carros particulares, por ahora no tendrán ninguna afectación, por lo tanto los usuarios que circulan en sentido oriente – occidente y occidente – oriente por las calles 17, calle 19 y calle 22 continuarán circulando normalmente.



Sobre el corredor de la carrera 7ª. actualmente no hay circulación de vehículos particulares.



Por otra parte, los vehículos de transporte público como los taxis, podrán circular sobre la Séptima entre Calle 17 y Calle 19 y entre Calle 22 y Calle 24 hacia el norte de la ciudad, en el horario comprendido entre las 8 p.m. y 6 a.m.



Finalmente, para la ciclovía que funciona los domingos y días festivos de 7 a.m. a 2 p.m. sobre la calzada de la Séptima entre calle 11 y calle 24, operará sobre el bicicarril habilitado en el carril oriental de la Séptima entre avenida Jiménez y calle 17 y entre calle 19 y calle 22.



Las obras de peatonalización de la Séptima serán, en total, 1,4 kilómetros con una inversión cercana a los 40.000 millones de pesos, cifra que incluye la renovación de las redes de servicios públicos.



Estas obras, que según el cronograma van hasta marzo del 2019, empatan con un tramo que ya se realizó entre la calle 11 y el costado sur de la avenida Jiménez, trabajos que se ejecutaron durante la pasada administración.



ELTIEMPO.COM