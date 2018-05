Ojo, este domingo hay cierres de 7 a 1 de la tarde por la carrera 10K

Si usted no tiene que hacer una diligencia en el occidente de la ciudad, y no va a participar en la carrera 10K en homenaje a los soldados, es mejor que no saque su carro por este sector. Habrá cierre total desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el polígono ubicado dentro de la avenida Esperanza, la carrera 50, la calle 44, la carrera 60, la calle 63 y la carrera 68.



Más de 7.000 personas se han inscrito a la carrera que comenzará en la plaza Monumento de los Héroes Caídos, en la carrera 57 con calle 42 y finalizará sobre la carrera 59 con calle 42.

Si necesariamente tiene que dirigirse a este sector de la ciudad, debe conocer los desvíos autorizados por la Secretaría de Movilidad.



Los usuarios que circulan de norte a sur por la carrera 60 deberán tomar la calle 63 al occidente para salir a la carrera 68 al sur o pueden girar por la calle 63 al oriente para salir a la NQS al sur.



Quienes se movilicen por la calle 26 deberán continuar por la misma vía y salir a la Boyacá hacia el norte.



Si usted debe circular por la avenida La Esperanza, deberá tomar la carrera 50 al norte y luego la calle 26 al occidente.



Quienes transiten por la carrera 68 o por la calle 53 deberán tomar la avenida Boyacá hacia el norte.



Los usuarios que circulan por la calle 63 deberán tomar la NQS hacia el sur o continuar al occidente por la calle 63 hasta la carrera 68. Y por último, los usuarios que circulan en sentido norte- sur por la carrera 50 deberán tomar la calle 53 al occidente y retornar al oriente por la carrera 54.



La Secretaría de Movilidad recomienda evitar el uso de carros y motos; quienes deban movilizarse por este sector deberán hacer uso del SITP, TransMilenio, o de la bicicleta.



BOGOTÁ