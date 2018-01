Por plan retorno cierran un tramo de ciclovía en Bogotá

Con el fin de agilizar la entrada de viajeros a Bogotá, se va a cerrar el tramo de la ciclovía que funciona los festivos en la avenida Boyacá entre el parque El Tunal y el CAI de la Aurora.



Así lo informó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, y anunció que el resto de la red funcionará en su horario habitual.



De igual manera es clave tener en cuenta que no habrá escuela de bicicletas ni tampoco habrá servicio de baños móviles como es habitual.

Las autoridades hacen un llamado a los viajeros para que le madruguen al retorno a la ciudad y que en todo caso estén informados de las afectaciones en los viajes a través de #767, 123, 165, @TransitoPolicia y #viajeseguro.



El comandante de Policía de Bogotá, Hoover Penilla, lanzó varias recomendaciones, como viajar con las luces encendidas, manejar sin afán, no adelantar en curva ni en doble línea, controlar la velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol y no llevar sobrecupo en su vehículo.



En cuanto a los pasajeros, también les advirtió que pueden hacer sus denuncias en caso de que los buses lleven sobrecupo, además, no permitir que el conductor sea imprudente, no perder de vista el equipaje de mano, portar los documentos de identificación y tener a mano los teléfonos de emergencia.



Asimismo, recomendó a los pasajeros que no arrojen basura ni empaques por la ventana de los buses porque pueden causar un accidente.



No olvide que por estos días se han presentado lluvias, derrumbes y desprendimientos de piedras, por lo cual se sugiere manejar con cuidado, con tranquilidad y prudencia.

BOGOTÁ

