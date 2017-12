Ciclorrutas de las carreras 16 y 19, bien recibidas, pero inseguras

Durante tres días, estudiantes de diferentes programas se dedicaron a hacerle seguimiento a la utilización de varios tramos de las ciclorrutas ubicadas en la carrera 16 entre las calles 36 y 66; la de la carrera 19 entre calles 36 y 64 y sobre la calle 66 entre carreras 11 y 16.

Las conclusiones apuntan a que estos espacios creados para la movilidad son bien recibidos tanto por los usuarios de las bicicletas como por los conductores de vehículos automotores. Y hay resultados que alertan sobre las dificultades que deben superar.



La falta de seguridad vial y la invasión de los carriles preferenciales para los biciusuarios por parte de conductores son dos temas que tienden a empañar esta iniciativa que comenzó a ser utilizada hace poco más de seis meses.



Los estudiantes, según informó el docente Argemiro Piñeros, aplicaron preguntas simultáneas tanto a ciclistas como a conductores con el fin de poder tener una visión más completa de la situación que se vive en estos lugares.



Frente a temas como la seguridad vial, los estudiantes consultaron la opinión de 348 ciclistas, de los cuales 203 manifestaron que estos lugares son inseguros, mientras que 145 señalaron que sí son seguros.



De otro lado, al preguntarles a 371 conductores de vehículos que si se deberían acabar las ciclorrutas, 230 de ellos respaldaron este tipo de iniciativas, mientras que 141 se pronunciaron en contra de estas.



Estas dos ciclorrutas atraviesan de sur a norte las localidades de Teusaquillo y Chapinero y se han convertido en una vía de escape para los ciclistas que no quieren utilizar ciclorrutas tan complicadas, como la que va por el andén de la carrera 13, una vía que por lo general está invadida por vendedores ambulantes y donde hay permanente problemas de convivencia porque es un terreno que se lo disputan no solo los comerciantes informales, sino también los peatones y los ciclistas.



El seguimiento, según la información entregada por Piñeros, de la Fundación Universitaria Horizonte, se hizo durante los días 4, 5 y 6 de diciembre de este año.

Al consultarles a los conductores si las ciclorrutas ocupan mucho espacio, 230 afirmaron que no, mientras que 129 consideraron que sí.



En cuanto a las posibilidades que tiene la ciudad para la movilidad con el uso de las bicicletas, 295 ciclistas dijeron que sí ayudan a la movilidad, mientras que 166 biciusuarios afirman que eso no es así, que no ayuda.



En este mismo sentido, 192 conductores de carro dicen que sí sirve para mejorar la movilidad, mientras que 180 afirman que no ayudan.



Uno de los puntos grises de estos bicicarriles son los maletines provisionales instalados para demarcar y garantizar la seguridad de los biciusuarios. Según constataron los estudiantes, muchos de esos maletines desaparecieron.



De manera puntual, los alumnos reportaron que, por ejemplo, el bicicarril a la altura de la calle 39 está invadido por motociclistas y sobre la calle 42 hay pocos maletines, lo que facilita la invasión el espacio del bicicarril.



De las calles 46 a la 47, de la calle 52 a la 53 y de la 56 a la 57 no hay maletines, reporta el informe.



Entre las calles 59 y la 62, los motociclistas invaden el carril. Y sobre “la calle 63 no hay demarcación ni señalización alguna, así mismo pasa en la calle 57 hasta la 56”. Otro de los males que afectan la movilidad de los ciclistas es lo que pasa en las calles 59 y 60, donde los taxistas tienen invadido el bicicarril para dejar o recoger a las personas de un hotel que opera en esa zona.



Así que a lo largo de todo el trayecto, los alumnos reportaron una serie de dificultades que se espera sean resueltas por las autoridades.



BOGOTÁ@BogotaET